國民黨議員游淑慧近日批評台北市第一漁果市場改建案是「柯文哲趕發包政績，是影響公安的爛尾樓」，民眾黨發言人吳怡萱回擊，議員以政治凌駕專業的表現，實在令人遺憾，呼籲以專業評估，監督蔣市府，而非活在過去，總是將問題推給前朝，老是拿柯文哲當擋箭牌。

吳怡萱表示，ㄉ2019年第一漁果市場改建案因流標等因素影響，為讓工程順利進行，同時將工程金額風險控制在合理範圍內，函送議會「第一果菜及漁類批發市場改建工程預算不足之有效對策報告」，原140億元之預算興建至5樓，6樓以上 (農棟6樓、漁棟6-8樓) 採後續擴充方式辦理，過程、預算、決議，皆經議會同意，游淑慧也在會議記錄中。

吳怡萱說，第一漁果市場設計規畫以農產棟地上6層、漁產棟地上8層樓，預計2029年完工，並未有報載所提之「若不同意加蓋這1加3層樓，恐有公安消防問題，導致整棟市場改建不能用」此論點完全本末倒置，目前一切皆按照規劃進行改建。

吳怡萱批評，以游的資歷，不該對公共工程產生如此大的誤解，在改朝換代後，將政治凌駕專業，用有色眼光看待市場改建，實非人民之福。

吳怡萱指出，市政本來就具延續性，改建市場更非一朝一夕就能完成，不能換新政府就否決過去的規畫與決議，現任市長蔣萬安已上任1年多，市場處於去年針對第一漁果市場改建追加49.93億，游應多監督。