2024總統、立委大選才剛落幕，藍綠白陣營已經開始布局2026地方選舉，並物色適合出征六都首長的戰將，民眾黨甚至有人建議柯文哲選台中。但媒體人董智森強調，柯文哲當然不願意，因為他要選總統，台中市長選上比選不上更麻煩。民眾黨台中推派人選不易，但可能會影響選票
「民眾黨這時候要推出的人是誰？很多人講，乾脆叫柯文哲自己下去選！他拿三成，再衝一衝，有四成啊？」董智森18日在《週末大爆卦》節目表示，「這個有人提啦！（歷史哥：不是空穴來風！）不是空穴來風，江和樹，他們的黨部主委、也是台中市議員提的耶，他說柯文哲（台中）拿三成多：來這裡選啊！」
董智森強調，柯文哲當然不願意，因為選上比選不上更麻煩，「因為他要選總統的啊，選上了...你不可能去選總統嘛，對不對？所以大家可以清楚，柯文哲一定是不願意！」
董智森指出，所以台中民眾黨到底要派誰？而這個人的能量要很大的話，可能也不太容易，但是他可能會影響選票。
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