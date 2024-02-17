立法院開議議在即，國會藍綠白皆不過半，民眾黨8席立委成關鍵少數，傳民進黨未來也考慮跟民眾黨合作，民眾黨主席柯文哲今在花蓮表示，主動拜會民進黨沒問題，不同議題也可以跟不同政黨合作，但要跟誰合作，太靠藍、綠，都有可能成小藍、小綠，所以民眾黨就走自己的路，要以台灣人民最大利益為思考。

柯文哲上午出席不分區立委林憶君花蓮服務處揭牌儀式，受訪時被問到未來國會有沒有機會跟民進黨合作，柯文哲直言「跟綠營合作沒有什麼問題」，因為現任秘書長周榆修就是民進黨出來的，從民眾黨過去4年在國會的成果，就很清楚是不同議題跟不同政黨合作，只要他講得有道理就能合作。

柯文哲強調，民眾黨不會陷於黨派之爭，太靠國民黨變小藍、太靠民進黨變小綠，民眾黨不要小藍或小綠要走出自己的路，要以人民最大利益為思考。

媒體問到，有關前立委蔡壁如年後到台中市府上班，傳出是因為不滿未能擔任民眾黨副主席，是否認為蔡壁如不夠人和？柯文哲表示，這種挑撥離間的新聞就不回應。

但外傳民眾黨內傳聞黃珊珊派與蔡壁如不合，柯文哲笑回，有人地方就會有派系，誰跟誰比較好一定會有，自然看待就好，不用刻意去誇大它。