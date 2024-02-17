當春季來臨，不少人會因過敏或呼吸道疾病緣故，而咳嗽不止，導致聲音變沙啞。對此，輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳分享4款能保護喉嚨的天然食材，包括蘋果、蜂蜜、草莓及綠茶。其中有「水果之王」美稱的蘋果，他提到，富含纖維和抗氧化劑，有助於清潔口腔和喉嚨，不論是生吃或切片加入沙拉，都能獲得其營養好處。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文推薦以下4款可以保養喉嚨，以及照顧聲帶的好食物，值得民眾納入春季日常飲食清單中：

1、蘋果：含有豐富的纖維和抗氧化劑，有助於清潔口腔和喉嚨，同時提供聲帶所需的營養。無論生吃，或是切片加入沙拉，都是享受蘋果營養的好方法。

2、蜂蜜：被譽為聲帶的天然護理者，既能抗菌又能消炎，有助於緩解喉嚨不適。建議不妨將一匙蜂蜜加入溫水中製成蜂蜜水，或加入於個人喜愛的茶中，不僅能舒緩喉嚨不適，還能滋潤聲帶。

3、草莓：富含維生素C，對於提高抵抗力、減少感染有益；且水分含量高，能夠保持聲帶的潤濕度，維持其靈活性。

4、綠茶：富含抗氧化劑，對於減輕喉嚨不適有良好效果；所含的兒茶素能抑制發炎，有助於保護聲帶。

關於蘋果，根據癌症基金會官網資料顯示，其有「果中之王」、「記憶之果」 之稱，為美國癌症學會推廣的30種抗癌蔬果中，排名第一。以纖維及果膠功效突出，含鉀量亦高，還富含植物性凝血素，以及維生素C、β-胡蘿蔔素、胡蘿蔔素、茄紅素、維生素E等抗氧化營養素，具增強免疫力、預防癌症、減少骨質疏鬆、緩解腹瀉等功效，可說好處多多。