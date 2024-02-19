雙方共同簽約備忘錄締結姊妹校。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

僑育客家美食社學生，介紹過年應景的甜粄如何翻轉為創意料理。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

副縣長鄧桂菊與Berian Lewis伉儷跟布馬陣合影留念。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗市僑育實驗小學是全國第1所客英雙語小學，該校去年跟推動復興母語有成的英國威爾斯Plascrug School交流，19日在客委會副主委范佐銘、副縣長鄧桂菊等人見證下，Plascrug School校長Berian Lewis、僑育校長李雯琪共同簽署MOU締結為姐妹校，約定未來兩校師生相互交流對話，期許相互討論母語推動的教學策略與課程設計，將母語更成功的推展到下一代。

客家委員會2月21、22舉辦「2024世界母語日客語教學論壇」，特別邀請推動母語復振有成的英國威爾斯小學Plascrug School校長Berian Lewis至台灣分享推動經驗，客委會也特地安排Berian Lewis校長伉儷到僑育實小參訪交流，僑育校長李雯琪也把握千載難逢機會，邀請Plascrug School共同簽署MOU、締結為姐妹校。

Berian Lewis伉儷今天抵達僑育實小，校方安排全縣民俗競賽特優隊伍表演布馬陣、全縣客家廣場舞第2名的團隊表演「小兵立大功」迎賓，在客委會副主委范佐銘、副縣長鄧桂菊、教育處副處長徐建男和校長李雯琪等人陪同下，進入教室現場感受師生間以客語、英語穿插互動的課室氛圍，深入了解僑育客英雙語教學模式、師生互動，教師講授客家庄宗教信仰、禮俗時，Berian Lewis伉儷也跟著學生擲筊，體驗有趣的民俗文化。

接著，校方的客家美食社學生，將過年應景的甜粄翻轉為創意料理，搭配草莓等美食，以客英雙語介紹美食並與來賓們分享；MOU簽署儀式前，校長李雯琪以客英雙語分享學校推動母語經驗，並由Plascrug School校長Berian Lewis進行交流對話，最後兩校正式簽署MOU備忘錄，並在縣府及客家委員會見證下，互贈紀念品及合影。Berian Lewis表示，該校擁有歐洲、亞洲、非洲和美洲等34種語系學生，今天參訪對僑育教學現場留下深刻印象，期待未來能有更多交流互動。

李雯琪表示，去年她隨客家委員會推動母語績優人員至威爾斯參訪，從Plascrug School觀課中獲益良多，回來後也在教師研習中與團隊們分享，今年客委會邀請該校校長至僑育實小參觀交流，討論母語教學推動的經驗，兩校也把握難得的機會，除暢談成功經驗的法則交換外，也共同約定簽署MOU備忘錄，未來會克服時差等難題，利用網路無遠弗屆的特性，相互交流對話，除文化交流外，更期許兩校教學團隊可以相互討論母語推動的教學策略與課程設計，以將母語更成功的推展到下一代。

鄧桂菊說，苗栗推動客家母語復振行動連續5年榮獲全國第一名，僑育身為全國第一所客英雙語學校，客語或英語教學都表現相當出色，呼籲客家鄉親一定要客家話找回來，拿出客家人的驕傲，鼓勵全家人帶著孫子講客家話。