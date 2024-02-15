位在後龍鎮龍坑里的無極聖宮。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

湯姓業餘攝影師14日前往後龍鎮龍坑里的無極聖宮拍攝宮門時意外拍獲疑似巡弋飛彈的不明飛行器。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣1名湯姓業餘攝影師，昨天（14日）上午10點多赴後龍鎮無極聖宮拍攝宮廟照片，拍完返家處理照片時，在其中一張廟門照片中，赫然發現拍到一具疑似巡弋飛彈的不明飛行器，出現在照片上方位置，照片曝光後，立刻許多民眾廣泛討論，這枚不明飛行器是否是巡弋飛彈？究竟是從何而來？國防部是否有偵測到這枚不明飛行物體？在苗栗縣內引發熱烈討論。

家住苗栗市的湯姓業餘攝影師，因喜歡攝影拍照，經常到苗栗縣內各地取景，拍攝不同題材照片，14日上午10點多，湯某前往位在後龍鎮龍坑里的無極聖宮拍攝宮廟照片，湯某表示，在現場拍攝時並未發現天空中有出現任何不明飛行物體及異狀，或是聽聞天空中傳來任何飛行器引擎聲響，拍攝完，他就離開現場。

湯某返家後對照片做後製處理工作時，在一張無極聖宮廟門的特寫照片上，赫然發現在廟門頂端的天空，出現一具疑似巡弋飛彈的模糊影像，影像因剛好有太陽光反射，可以約略辨識出中段及尾段位置有控制翼的裝置，與常見的巡弋飛彈模樣相當接近。

湯某表示，當天的天氣非常好，天空是非常乾淨的藍天，所以照片經過放大很明顯可以看見這具不明飛行器的影像，無極聖宮的位置是座東南朝西北，他在拍攝大廟門時，是在廟前廣場正對廟門拍攝，也是就朝西北方向拍攝，如果依照照片中不明飛行器飛行方向，研判可能是由西南往東北方向飛行。

湯某拍獲可疑巡弋飛彈照片，經由媒體披露後，立即引發民眾熱議，據附近居民表示，當地平日經常聽到民航機經過，但14日上午並未天空有傳來任何異常音響，也未發現天空出現任何可疑飛行器。有民眾認為，如果真是巡弋飛彈，究竟是從那裡發射出來的？國防部是否有偵測到這具不明飛行器？還是只是影像出錯？已引發民眾熱烈討論。