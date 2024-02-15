苗栗縣1名湯姓業餘攝影師，昨天（14日）上午10點多赴後龍鎮無極聖宮拍攝宮廟照片，拍完返家處理照片時，在其中一張廟門照片中，赫然發現拍到一具疑似巡弋飛彈的不明飛行器，出現在照片上方位置，照片曝光後，立刻許多民眾廣泛討論，這枚不明飛行器是否是巡弋飛彈？究竟是從何而來？國防部是否有偵測到這枚不明飛行物體？在苗栗縣內引發熱烈討論。
家住苗栗市的湯姓業餘攝影師，因喜歡攝影拍照，經常到苗栗縣內各地取景，拍攝不同題材照片，14日上午10點多，湯某前往位在後龍鎮龍坑里的無極聖宮拍攝宮廟照片，湯某表示，在現場拍攝時並未發現天空中有出現任何不明飛行物體及異狀，或是聽聞天空中傳來任何飛行器引擎聲響，拍攝完，他就離開現場。
湯某返家後對照片做後製處理工作時，在一張無極聖宮廟門的特寫照片上，赫然發現在廟門頂端的天空，出現一具疑似巡弋飛彈的模糊影像，影像因剛好有太陽光反射，可以約略辨識出中段及尾段位置有控制翼的裝置，與常見的巡弋飛彈模樣相當接近。
湯某表示，當天的天氣非常好，天空是非常乾淨的藍天，所以照片經過放大很明顯可以看見這具不明飛行器的影像，無極聖宮的位置是座東南朝西北，他在拍攝大廟門時，是在廟前廣場正對廟門拍攝，也是就朝西北方向拍攝，如果依照照片中不明飛行器飛行方向，研判可能是由西南往東北方向飛行。
湯某拍獲可疑巡弋飛彈照片，經由媒體披露後，立即引發民眾熱議，據附近居民表示，當地平日經常聽到民航機經過，但14日上午並未天空有傳來任何異常音響，也未發現天空出現任何可疑飛行器。有民眾認為，如果真是巡弋飛彈，究竟是從那裡發射出來的？國防部是否有偵測到這具不明飛行器？還是只是影像出錯？已引發民眾熱烈討論。
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