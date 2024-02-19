捐贈的醫療照護設備。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣偏遠地區健康照護設備捐贈暨啟動記者會。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣衛生局去年10月和台灣遠距智慧之愛公益聯盟，簽立合作意向書，盼推動「數位健康照護服務偏鄉」，聯盟攜手4家民間企業，19日捐贈縣府照護優活健康量測套組與遠距視訊課程等智慧照護設備，盼藉此解決偏鄉醫療缺乏問題，也提高即時性、便利性服務，守護居民健康。

由於偏遠地區高齡人口增加，居民常因就醫往返奔波耗時，加上交通不便，而影響就醫意願，錯過黃金治療時間，衛生局在去年10月25日與台灣遠距智慧之愛公益聯盟簽立合作意向書，推動遠距之愛ESG公益計畫偏鄉數位健康照護服務，以節省居民往返「就醫時間」與「交通成本」，強化醫療的可近性及便利性服務。

在這項合作的架構下，由佑全藥品公司、如影優活公司、健康聯網資訊服務公司、欣銓科技公司等單位，捐贈遠距視訊衛教課程、照護優活健康量測套組、照護優活行動量測軟體、醫生馬上看智慧照護平台等健康醫療智慧照護設備。

並以「智慧健康雲」為基礎，由為恭紀念醫院、天恩診所、西湖鄉衛生所、獅潭鄉衛生所及14家醫事C巷弄長照站，透過醫療智慧照護設備，深耕偏遠地區，建置偏遠地區個人健康資訊的雲端化，並以「智慧巡檢」、「視訊衛教」、「智慧照護」、「遠距醫療」4大面向，拓展以人為中心的智慧醫療照護服務。

衛生局今天舉辦苗栗縣偏遠地區健康照護設備捐贈暨啟動記者會，由縣長鍾東錦、縣議員余文忠、徐筱菁、許櫻萍、衛生局長張蕊仙等人頒贈感謝狀，感謝台灣遠距智慧之愛公益聯盟、佑全藥品公司、如影優活公司、健康聯網資訊服務公司、欣銓科技公司及18家醫療院所、醫事長照站共同合作解決偏鄉醫療不足問題，並提高即時性、便利性服務，守護鄉親健康。

張蕊仙指出，遠距之愛ESG公益計畫至今年2月5日止，由醫事人員協助居民體重、血壓、血糖、血氧、體溫檢測的服務量測約計30220人次、異常6150人次，另提供衛教服務2206人，發現異常個案，藉由家庭支持力量及健康監控，介入主動關懷後，立即就醫治療，