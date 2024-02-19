彰化縣和美鎮十茂路1處3樓透天厝今天下午發生火警，2、3樓層竄出大量濃煙，火災發生時男屋主即時從3樓側窗檯跳窗逃生。（民眾宜提供／吳建輝彰化傳真）

詳細的起火原因仍有待警消後續進一步調查釐清。（民眾宜提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣和美鎮十茂路1處3樓透天厝今天下午發生火警，2、3樓層竄出大量濃煙，火災發生時男屋主即時從3樓側窗檯跳窗逃生，屋主太太則在2樓後側窗待救，警消獲報到場後，隨即搭設掛梯將屋主太太救出，所幸意識清楚，並無人員傷亡，至於詳細的起火原因仍有待警消後續進一步調查釐清。

這起火警發生在今天下午1點54分，和美鎮十茂路這戶3層樓高的RC透天厝，不斷從2、3樓冒出大量黑煙，當時屋主正在睡覺，發現屋內竄出大量濃煙連忙從床上跳起，並從3樓後側窗台跳窗逃生。

屋主太太則跑到2樓後側窗台受困待救，初期指揮官立即指揮同仁架設美式梯及掛梯至二樓窗戶，將受困屋主太太救出，意識清楚、無明顯外傷，不過有輕微嗆傷，警消預防性送醫觀察，送往彰基醫院。

警消表示，今天下午1點54分接獲民眾通報，隨即派出一大、和美、彰化、東區及鹿港消防分隊前往搶救，各式消防車14輛、救護車3輛、消防人員42人，2點03分到達現場，2點24分就將火勢撲滅，

初步了解，主要燃燒點在1樓後側客廳，面積約20平方公尺，2、3樓嚴重煙燻，所幸火勢很快控制，警消表示，所幸這起事故並無人員傷亡，不過詳細的起火原因仍有待後續進一步調查釐清。