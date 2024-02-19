施振榮也正透過他所投資庫得科技（電動物流車）與保利馬公司（零碳排船），持續投入創新，全力發展出「不造車的車公司」（Carless Car Company）及「不造船的船公司」（Shipless Ship Company）這種產業典範轉移的新經營模式。他並呼籲，台灣能否掌握典範轉移的新契機，關鍵在時機與新核心能力，政府的政策支持更是重要基礎，期盼台灣能成為淨零碳排新典範轉移的開拓者。

施振榮強調說，台灣要掌握典範轉移的契機，關鍵在於能否掌握「時機」，以及是否具備新核心能力，尤其台灣政府的政策支持與引導更是其中重要的關鍵。

在這種新經營模式下的競爭策略，施振榮指出，企業可以專注產品的創新研發與系統整合，並藉由建立品牌深耕對客戶的服務，同時與合作夥伴攜手開發關鍵性技術組件；至於製造可以外包，只要管控品質。且之後的產品與系統可以對外授權，技術轉移，供應關鍵性零組件並在當地生產。

施振榮表示，過去台灣曾在全球半導體（台積電）與個人電腦（宏碁）產業啟動了典範轉移，在產業從垂直整合走向垂直分工的大趨勢下，讓台灣在全球產業供應鏈中扮演關鍵的角色。

他分析說，在產業典範轉移之下，電腦業的新創品牌也掌握契機崛起，傳統知名歐美日品牌的影響力持續往下甚至被淘汰（HP除外）。至於在半導體產業，台積電也掌握契機持續擴大巿佔率，反觀國際大廠Intel的巿佔率降低。在垂直分工的大趨勢下，晶圓代工的模式勝出，IDM垂直整合製造廠競爭力相對不足。

推動淨零碳排是全球的大趨勢，施振榮也呼籲說，台灣要順勢造勢，尤其台灣的定位是全世界的朋友，要善用科技外交，目標是要成為全球新典範轉移成功的開拓者。