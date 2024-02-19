民眾黨「美女發言人」兼立院黨團副主任楊寶楨今下午宣布辭職，桃園市議員凌濤傍晚感嘆：「『羊』始終戰不過狼？」直指蔡壁如開疆闢土被外放、楊寶楨攻防有功卻疑似被請辭，民眾黨走向內鬥化，努力換不回當權者的真心相待，提醒友黨，對待夥伴一定要溫暖而富有人性。

凌濤說，他多次政論節目與楊寶楨同台，楊寶楨面對外界各種質疑的高EQ態度，都讓許多來賓及各級民意代表認為，楊寶楨的確是為民眾黨加分不少。但很可惜，蔡壁如開疆闢土被外放、楊寶楨攻防有功卻疑似被請辭。

凌濤說，國民黨成為國會第一大黨，逐漸走向內造化，回應民意的期待；民眾黨則走向內鬥化，努力換不回當權者的真心相待。

凌濤說，自己過去在許多場合與楊寶楨有所互動，真心期待她離開民眾黨相關職務，路越走越寬。他也提醒友黨，對待夥伴一定要溫暖而富有人性，「狼」看起來有戰力，有時卻不一定比「羊」有人氣！