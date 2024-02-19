新國會20日開議，屆時將選出8常設委員會的召委，但藍綠日前都透露沒有要跟民眾黨合作，外界質疑，白營主張的議案恐排不上議程。對此，立法院民眾黨團總召黃國昌說，這考驗國民兩大黨在各委員會召委政治智慧，以及對民意的負責，民進黨不想排，難道國民黨召委也不排嗎？有辦法對台灣社會交代嗎？

黃國昌說，雙召委制度獨步全球，這本來就是國民兩黨，為了政治分贓的制度，民眾黨早就一再表明，改革比位置重要，希望趕快通過改革法案，針對召委的位置本來就不強求，更不會有交換問題。

至於法案是否提不上議程？黃國昌說，國民黨召委不排國會改革法案，有辦法對台灣社會交代嗎？排了立法院法案，按照立法院議事規則，所有黨團相關提案都要併案審查，沒有可能只排一黨的案子，其他黨團提案都不審查，明顯違反立法院議事規則。

黃國昌說，在司法改革法案，從妨害司法公正罪到棄保潛逃罪，民眾黨都會提出改革法案版本，民進黨不排，難道國民黨不排嗎？國民黨不排這些法案的話，過去這段時間，在媒體喊那麼大聲是在打假球嗎？當然相信國民黨相關改革法案有自己版本會提，但提了相關法案就併案審查，不存在提了法案沒得到排審機會的狀況。

黃國昌強調，對於吹哨者保護法，民進黨不排、國民黨也不排嗎？有辦法跟社會交代嗎？有辦法跟期待改革的台灣人民交代嗎？考驗的是各委員召委政治智慧，以及是否真心要負責？

另外，對於網路統計10大立委聲量，民眾黨分占2、3名。黃國昌表示，聲量不重要，做事改革才重要，這是民眾黨向來的原則跟立場，也正因如此，上周很誠懇拋出，包括國會改革和司法改革，「民眾黨和國民黨合作絕對有必要性，且是社會期待」。

至於何時拜會國民黨團，黃國昌說「還在聯絡中，這周或許有結果」；民眾黨團副總召黃珊珊說，民眾黨跟國民黨團保持相關連絡，這部分不會是一直要關心，平常有什麼問題議案，大家都有共識。