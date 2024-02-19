2024大選國民黨選前之夜，侯友宜陣營未邀前總統馬英九參加，曾引起議論。馬英九基金會執行長蕭旭岑今揭露，此一決定不只傷到馬，也使侯友宜的總統票比政黨票低，他更引述聽到有說法稱，此決定使侯掉了40萬票。蕭表示，當時很多黨內大人物都不贊成不邀馬的決定。

蕭旭岑今（19）日在廣播節目《POP撞新聞》表示，他1月10日曾接到侯友宜競辦電話，委婉地請馬英九不要上台，他當時表達，馬辦絕對全力配合，且馬絕對支持侯，但也提醒，不讓馬上台，會引發嚴重黨內問題，這對侯不利。蕭旭岑透露，馬英九原本有受邀出席，後為顧全侯友宜陣營的顏面，才說沒有邀請，主持人黃暐瀚問蕭，是否有問侯辦誰做這個決定？是誰下的令？蕭回應，對方說應是競選總部，「他們說是金執行長，我想應該很多人是這樣的轉述」。

蕭旭岑提到，很多國民黨人士不贊成這個決定，包括黨主席朱立倫、立法院長王金平與黨前秘書長李乾龍等人，他特別指出，雖然外界說馬王有心結，但王金平也認為不邀馬英九上台是錯誤的，所以打電話給侯友宜進行勸說，但在競總的強力勸說下，侯還是沒同意。

蕭旭岑直言，不邀馬英九上台，等於切割前任總統與自己的信念，他指出，馬英九說的是兩岸要有互信才能互動，並沒有說錯話，而這不就是國民黨的政策？當自己的信念被切割，又怎麼要支持者出來投票？