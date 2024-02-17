新國會即將在20日開議，國民黨團成為新國會第一大黨，不斷拋出各種國會改革的議題，對此，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，選後，國民黨專做毀憲、違法之事，這不是義和團，什麼才是義和團？

柯建銘指出，國會改革「聽證權」、「首長同意權」、「藐視國會罪」、「國會特偵組」，國民黨主席朱立倫甚至還說民進黨反民主，但違憲就是違憲，違反憲法權力分立原則，毀憲亂政，莫此為甚。

柯建銘表示，國情報告採即問即答藍白同調，卻違反立法院職權行使法第十五條之四、憲法增修條文第四條第三項及憲法第五十三條，違法違憲；針對國民黨團提出2月17日開臨時會，柯建銘說，這違反憲法第68、69條，臨時會只能在休會時才能召開，2月1日以後，已經進入常會會期，居然還全黨連署召開？蔣萬安還說此時開臨時會，是立法院監督中央政府天經地義、柯文哲也讚聲說，民進黨講不出所以然就要開臨時會，立法院召開臨時會的時機，憲法都寫的清清楚楚，藍白連憲法都不懂，沆瀣一氣。

針對NCC委員照政黨比例分配，剝奪閣揆人事決定權，違憲及憲法對言論自由之保障，柯建銘提到，早在2006年7月21日公布的「司法院釋字613號」解釋，就已宣告違憲，NCC組織法更早已重新修法改正。

柯建銘解釋，《憲法第五十三條》明訂，行政院為國家最高行政機關，NCC屬行政院部會級單位，為獨立行政機關，基於行政一體，行政院須為包括NCC 在內的整體表現負責。

國家通訊傳播委員會（NCC）組織法第四條，關於NCC委員任命，由立院政黨比例推薦，提名後，經立法院同意後由行政院任命，行政院長對NCC委員人事，僅剩名義上提名及任命權，決定權幾近完全剝奪，已違反權力分立及責任政治的憲政原則。

通訊傳播自由屬憲法第11條明文保護的言論自由，政黨積極介入，影響人民對NCC超越政治的公正性信賴，有違憲法對自由權的保障，故NCC組織法第四條第二、三、四、六項違憲。

柯建銘批評，時至今年，第十一屆國會組成伊始，國民黨再次利用朝小野大，擴權、毀憲、無視司法院釋字第613號解釋，國民黨從朱立倫、趙少康、黨團所有成員，得意忘形、忘腦，越來越變本加厲、目無法紀，無所不用其極直接挑戰大法官，「不只憲法理盲，更是法盲、無知」，獨步全球，這樣的政黨不走入歷史焚化爐，是上帝的謙抑？還是人民的縱容？

柯建銘表示，今日報載，柯文哲、黃國昌、黃珊珊主動遞橄欖枝，藍白合作改革法案，是要演同流合汙、一丘之貉嗎？這豈是沆瀣一氣四個字可形容，令人擲筆三嘆！