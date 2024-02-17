民進黨緊抓「臨時會」猛攻 傅崐萁為「這事」道歉了 @ChinaTimes

立院國民黨團要求行政院長赴立院針對8年食安問題專案報告，然因總召傅崐萁7日喊出臨時會3字，讓綠營猛打違憲，常會期間不得召開臨時會。對此傅崐萁17日受訪坦言，時逢新舊立委交接，又在農曆年前，所有兵荒馬亂的時刻，黨團工作成員有誤植文書，對於管理不當，會依相關規定懲處。

傅崐萁今上午與陳建仁會面後，另闢時間接受媒體聯訪，被問到朝野協商、臨時會爭議以及共識營等問題。傅崐萁表示，國民黨所提出的是請求立法院長韓國瑜召集協商，希望行政院能做專案報告，對過去8年食安總檢討。

傅說，過去3年行政院到立法院做施政報告之前，有10次的專案報告，這也是立法院慣例非特例，這個慣例行使職權時，請求召集協商，他也跟韓院長表達，如果能在20號之前非常感謝，20號當天也願意接受，只要院長裁示一切尊重。

傅崐萁談到民進黨猛攻臨時會，痛批民進黨枉費所有人民健康，不斷扭曲事實，對於專案報告或臨時會，不斷在文字糾結，而把2300萬人健康踩在腳下，再次強調，不要用政治鬥爭思維對付人民健康，過去也有慣例，行政院長在施政報告前做專案報告，人民有知的權利，人民不希望聽到政治口水。

不過傅也坦言，對於專案報告或臨時會的用詞，在憲法法定時間，當然不是臨時會，對於立委交接時前，又在農曆年前，兵荒馬亂的時刻，黨團工作成員有誤植文書，「我在這裡對於管理不當，會依相關規定懲處。」

至於共識營引發部分藍委不便，傅崐萁則說，團結的國民黨會在共識營時，由黨主席朱立倫跟韓國瑜主持，這次共識營由中央黨部主辦，黨團配合辦理。