國民黨立院黨團連署要求針對食安問題召開臨時會，或提前開議，立法院議事處昨也發出開會通知，將在下周一（19日）上午10點30分黨團協商，對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，針對食安議題嚴格檢視監督，一直都是民進黨團立場，國民黨團要求召開臨時會，我們多次提醒違憲，議事處沒辦法受理，很遺憾國民黨團爆衝秀過頭。

吳思瑤表示，早知如此何必當初，很遺憾國民黨團爆衝秀過頭，立法院祕書長周萬來對於能不能召開臨時會已經講得很清楚，希望如期開會、如職監督，不樂見爆衝行為，不合理的要求，相信社會大眾會睜大眼睛看。

針對食安問題，吳思瑤說，回歸科學專業，她強調，目前檢測是706比上台中的1盒，全台灣找不到第2盒被檢出瘦肉精的豬肉，黨團樂意詢答讓事實說話。

至於新國會綠白是否會合作？吳思瑤說，政策上開放合作，新國會合作取代對抗，不管是綠白、藍白或是藍綠，我們就議題政策為主題，符合發展所需議題導向非常樂意政黨合作，沒有預設立場。