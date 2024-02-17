嗆綠執政「人謀不臧、貪腐」 藍要陳揆做好食安專報準備

行政院長陳建仁、副院長鄭文燦今上午率行政團隊拜會國民黨立法院黨團，國民黨團由總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘、立委王鴻薇及許宇甄出席接待。傅崐萁於會上表明，民進黨執政累積民怨，更有人謀不贓、貪腐的情況，希望行政團隊能更謙卑地面對全國人民。他並要求，陳建仁及所屬行政團隊在開議當天，能針對食安問題，做好專案報告的準備。

傅崐萁於會上表示，陳建仁帶著鄭文燦及所屬團隊，到立院國民黨團禮貌性拜會，也是2024年之後，中華民國第11屆立委就職以來，最大的國會第一大黨跟行政團隊第一次會見。他說，國民黨立院黨團誠摯歡迎陳建仁所帶領的團隊拜訪，希望這是一個好的開始，對大選結果表達尊重，也恭喜民進黨再度執政。

接著傅崐萁話鋒一轉，砲轟過去8年民進黨兩次執政，累積非常多民怨，以及人謀不贓、貪腐的情況，充斥在台灣社會，民怨高漲，以致有6成民意希望下架民進黨，高達800多萬的選民希望換黨做做看。

傅崐萁說，雖然民進黨再度執政，卻是「雙少數」的執政，在總統大選部分，得票數不足5成，在國會也是少數黨，在如此情況之下，渴望陳建仁所帶領的行政團隊，可以謙卑地面對全國人民，能夠把過去8年所有腐化狀況，也就是權力過度集中所造成的弊端，都攤在陽光下，讓國會檢視。

傅崐萁表示，希望陳建仁以傳道者的心情，以讓台灣政局更加穩定，也能夠讓台灣2300萬人有所依存，兩岸要和平，台灣要安定、幸福發展，國民黨會秉持最大的民意所託，來監督執政黨，更希望過去所謂國會功能不彰，行政院各部會跋扈、怠惰、囂張的情況，能夠改善，在新一屆政府與國會間互相尊重，能夠把民意需要知道的答案，一一地讓國會、民眾了解。

傅崐萁說，中華民國在台灣75年，國會改革已經刻不容緩，希望行政院與執政黨全力支持立院所有的陽光法案以及國會改革，畢竟國會有調查權、聽證權，不得藐視國會，所有的陽光透明法案，對於執政者而言都是正面幫助，也讓執政團隊不會腐化，更加符合民意期待。

洪孟楷則說，行政立法權是互相監督制衡，彼此尊重，最重要的是以2350萬人的民意為依歸，這點國民黨已經多次呼籲，民進黨政府應該謙卑地傾聽民意。

洪孟楷強調，接下來會期國民黨會好好地跟主流民意站在一起，他提出3個要點，盼陳建仁能好好地與台灣人民站在一起，分別為「強民生」、「強反詐」、「降低政治意識形態」。

洪孟楷說明，過去民生發展是台灣人民苦苦盼望，應該好好一起拚經濟；而詐騙是國人心中永遠的痛，尤其2023年詐騙案件、金額創新高，行政部門應拿出具體作為源頭管理、打擊，不要讓2350萬人飽受詐騙之苦；最後，2022至2024年台灣經歷兩次大選，現在是要好好拚經濟、民生、發展的時刻，國民黨團會拿出與主流民意站在一起的決心，也希望行政部門能夠謙卑地傾聽民意。

傅崐萁隨後說，陳建仁應該不是看守內閣，尤其執政黨連任總統大選，陳建仁可能繼續做下去，希望陳揆能向大家明白表示，總統大選已經選完，在新總統520就職前，能否營造更加和平、穩定的兩岸氛圍？而選前行政院宣布開放團客赴陸旅遊，選後卻又宣布禁止，其中原因究竟是陳建仁的態度反覆，還是總統當選人賴清德在尚未就職前，就把手伸進行政院，主導決策，要故意製造兩岸緊張？撕毀選前承諾？

傅崐萁質問，陳建仁是否應就國家未來發展方向，說明是要持續製造兩岸緊張，還是要開放兩岸全面交流？希望陳建仁對這幾個月是否台海能夠穩定、兩岸交流持什麼心態，清楚說明。

陳建仁回應，在新國會產生後，行政院一定會在未來幾個月時間，在國會做出最好的施政報告，並對外說明過去8年執政黨做了哪些事情，又有哪些事情被誤解，會好好說明，以及還有那些事情應該再加強，希望立委能給予寶貴意見。

陳建仁表示，只有一個目的，就是讓國家逐漸往更堅韌、溫暖、美好的方向走，並且會就洪孟楷所說的，不斷提出福國利民的方案，不會因為是看守內閣就不提出，畢竟這是台灣政治史上有政黨即將連續執政12年，所有政府決策會在蔡英文總統打好的基礎、路線上繼續走下去，容許他在總質詢時做施政報告時，再做說明。

陳建仁回應，他一向盼望兩岸能建立更加健康、永續、和平而且對等交流的關係，也希望兩岸間能共同努力維持台海發展，這也是世界各國的利益所在，政府會努力往這個方向進行，當然兩岸也要共同努力，政府也會繼續維持現況，確保全球安全與永續和平。

陳建仁強調，目前雖號稱看守內閣，但會繼續兢兢業業地不斷提出福國利民的方案，也會檢討應該改進之處，若有不盡理想，希望國民黨團給予更多的指正，朝野一起攜手合作，讓台灣更富強康樂、美好。

傅崐萁隨後也說，回溯過去3年，在行政院進行施政總報告之前，依慣例針對民生以及時事問題，前後有10次的專案報告並被質詢。因此今年國民黨團已經要求行政院就8年食安總檢討，進行專案報告，相信在20號開議當天，希望陳建仁及所屬行政團隊做好專案報告的準備，這是立法院的慣例，給民眾一個清楚的答案，執政團隊要勇敢面對國人，把所有的話講清楚說明白。

對此，陳建仁回應，有關食安檢討報告，行政院當然會尊重立法院的決議，也一定會做報告，實際上也很樂於向大家說明8年來在食安工作上的成果，民眾能與先前8年比較，有何進步，行政院都會做進一步的說明。

媒體詢問，與立法院長韓國瑜互動的感覺，陳建仁說，他們聊得很愉快，希望行政、立法兩院攜手合作，繼續加強福國利民的工作，使台灣未來能更溫暖、美好、堅韌。