立院有8個委員會，委員會下各有2名召委負責排議案、擔任委員會主持，據報導，國民黨並未與民眾黨洽談召委合作一事，因此立院8個委員會召委選舉，國民黨確定不與民眾黨合作。

立院有8個委員會，委員會下各有2名召委負責排議案、擔任委員會主持，藍綠過往都有與民眾黨合作的經驗，也曾禮讓白營做召委，雖然民眾黨本屆掌有8席，預期平均至委員會各為一人，若無藍綠支持，白營恐無法拿下召委。

日前立法院長改選爆出「電話門」，不只綠白總召柯建銘和黃國昌吵得凶，民眾黨主席柯文哲更提告綠營發言人，綠白衝突激增，預料未來綠白合難上加難。

藍營曾有「藍白合」破局經驗，眼見綠白衝突，有藍委喊話，呼籲若要與白營合作，應戒慎恐懼，得開大門走大路，加上藍營本屆已取得人數優勢，因此不太可能禮讓。

根據《自由時報》18日報導，國民黨並未與民眾黨洽談召委合作一事，因此立院8個委員會，國民黨確定不與民眾黨合作。