立法院明日就將開議，除了行政院長陳建仁施政報告外，8個委員會的召委選舉也備受關注，每個委員會也將選出兩個新召委，國民黨立院黨團副書記長林思銘受訪表示，民眾黨團有向他們表示是否可以讓他們一席，不過，國民黨在召委議題，每個委員會都有自己6、7位委員，足以當選一席召委。他們在法案、議題排程會跟民眾黨合作，至於召委人選「不會禮讓民眾黨」，因為畢竟「我們是國會的多數黨，在每個委員會應該有自己的召委，才能表達國民黨想主推的議題」。

立法院19日舉行新春團拜，院長韓國瑜（前中）、副院長江啟臣（前左二）、民進黨團總召柯建銘（前左）、國民黨團總召傅崐萁（前右二）、民眾黨團副總召黃珊珊（前右）等人一起拜年。（劉宗龍攝）

對於柯建銘嘲諷國民黨的國會改革主張是義和團，要被掃進歷史，林思銘則說，老柯老謀深算，但對新民意，「老柯可能還活在過去的歷史，以為他們是一黨獨大」。

對於民進黨立委林俊憲稱要找盧秀燕備詢談台中市政府檢出瘦肉精「西布特羅」，林思銘說，大法官解釋很清楚，如果各縣市長認為有必要到立法院，他們可以到這裡說明，但沒有備詢的義務。民進黨不要再去針對食安議題曲解法令。

國民黨立委徐巧芯受訪時也酸王定宇要盧秀燕誠實說，王定宇最沒資格講誠實，一個已婚立委跟女議員同居，房租八千元，要跟大家談什麼誠實？就連幫兒子做飯吃都是盜圖的。

對於媒體提問柯建銘批評傅崐萁要在國會設特偵組是「毀憲亂政」，徐巧芯說，柯建銘跟賴清德都是吃中華民國憲法自助餐；此時正好柯建銘從一旁走過，徐巧芯連忙提高聲量對他喊說，「賴清德說中華民國憲法是災難時候，請問柯建銘有出來幫中華民國憲法講過一句話嗎？沒有，完全都沒有。只等到民進黨在立法院不是多數的時候才每天拿中華民國憲法出來跟大家說，中華民國憲法好棒棒」。