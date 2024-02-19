立法院19日上午新春團拜，三個黨團也分別致詞，國民黨團總召傅崐萁趁此機會暗算民進黨團總召柯建銘，直言民意之所在都可以克服萬難，當然沒有毀憲亂政。柯建銘也在致詞時反虧，每年都有新春團拜，要求得一團和氣，「傅總召聽一下，沒有違憲亂政問題，希望一團和氣持續久一點，不要走下電梯就開幹了。」

傅崐萁致詞時表示，新春團拜代表新民意開始，中華民國第一次碰到3黨不過半，屬性完全不同，這是國會改革關鍵時刻。傅崐萁也舉例，英國是最早民主國家，擁有800年民主的英國國會講一句話非常清楚，除了讓男人生小孩外，什麼事情都可以權衡變通。因此只要民意之所在都可以克服萬難，當然沒有毀憲亂政。

傅強調，新一屆國會的行政官員，能把前兩屆陋習改善，到立法院來不要態度乖張，必須開始要緊張，但不要慌張，也希望國會尊嚴能得到正式伸張，傅也看著出席的國民黨立委，笑稱看到國民黨出席這麼多位立委，果然是國會第一大黨。

由於之前發生臨時會風波，傅崐萁也打趣說，他從7日感冒到現在沒有好，昏昏沈沈請大家提醒他一下。也喊話柯建銘，「柯總召好朋友手下留情，常來常往。」

接著換柯建銘致詞，柯說，每年都有新春團拜，難免要求得一團和氣，「傅總召聽一下，所以沒有毀憲亂政問題，希望一團和氣持續久一點，不要走下電梯就開幹了」。柯說，他在立法院31年，一半時間在在野黨，一半時間在執政黨，也做了20幾年黨鞭，知道每一黨都有政治立場苦處，在野黨挑戰執政黨天經地義，無可厚非，執政黨捍衛政策法案，也是職責所在。

柯建銘許下新春三望，希望朝野攻而不破，未來要面對的預算、重大法案改革法案，還有人事同意權，希望能夠攻而不破來完成。再者，希望對話代替對抗，理性溝通協調協商，然後要合作，三邊合作共同完成。第三就是很多事情適可而止，政治是非常嚴肅的，不是騙術，是非有一定道理，很多事情看穿不說穿，怎麼拿捏希望惡意攻擊抹黑適可而止。

最後民眾黨團由副總召黃珊珊致詞，黃說，第一次三黨不過半，民眾黨很珍惜這樣的機會，也提了國會改革，接下來就是全新國會改革的起點，相信院長也會當成重要任務之一。黃珊珊說，在國會有幾個希望，希望能夠創造一個政黨和諧，政黨和解，理性問政的國會環境。

黃說，再者，這是高度競爭的地方，相信百姓想看到更多的合作，合作多一點，競爭少一點，對抗盡量減少，希望走向新契機。