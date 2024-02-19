立法院長韓國瑜今天召集朝野協商討論開議後邀請行政院長陳建仁食安專案報告，藍綠對於20日舉行都沒意見，不過，民眾黨團堅持應該要以加開院會方式進行，最終協商破局。民眾黨團總召黃國昌說，他深感不解，先前喊要加開院會的國民黨竟然附和綠營主張，但民眾黨團明日開議就會送出黨團提案，要求周三加開院會食安專報，希望開議後得到兩大黨團支持，沒必要動用黨團表決程序。

民眾黨團今下午開記者會回應朝野協商爭議。黃國昌說，早在2021年9月17日、2023年9月22日就有加開院會的前例，兩黨對議事前例非常熟悉，卻拒絕民眾黨這麼誠懇的提議，現在要扣給民眾黨帽子，稱民眾黨不重視食安，是非恐怕不是可以這樣顛倒。

黃國昌呼籲國民黨，「台灣人民期待的是針對民進黨施政，無論過去、現在問題加強監督的力道，而不是弱化」，行政院長該進行的報告、接受的質詢，本來就應該進行，加上食安報告，舉雙手贊成，民眾黨持相同態度，至今未改變，所以仍會一本初衷。

民眾黨團副總召黃珊珊說，民眾黨對食安重視不亞於兩大政黨，不用說今天結果是民眾黨不要食安專報，若國民黨很急，加開院會應是在野黨共識，民進黨三長說是民眾黨覺得不急，但民眾黨覺得很急，才會在不想影響原來系統下，提加開院會。

黃珊珊強調，民眾黨沒有要求特權，絕對會照議事規則，民進黨團總召柯建銘說，民眾黨破壞現有制度，但民眾黨提出嚴正抗議，最重要的是接下來的協商，希望回到人民期待，朝野盡量合作，希望議事程序互相尊重，不希望一昧指責。

民眾黨團幹事長吳春城說，大家之前都說國會改革新契機，但他去政黨協商後，發現兩黨是要把民眾黨從關鍵少數變成不關鍵少數，當藍綠一家親兩個談，把白營晾在一邊就好，但國民黨不是在野黨嗎？