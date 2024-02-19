因台糖瘦肉精爭議衍生的食安專報，因民眾黨立法院黨團總召黃國昌堅持周三加開院會並拒簽名，朝野協商破局，此案暫遭擱置。民進黨團幹事長吳思瑤批評，五二一次會是立法院正常賽道，民眾黨團卻新增賽道，導致專報延宕，若不是黃國昌展現個人英雄主義、莫須有的堅持，明天食安專報就能登場，遺憾民眾黨團使其胎死腹中。

國民黨團日前提案在開議日當天邀請陳揆進行「民進黨政府執政8年所造成食安問題總檢討」專案報告，施政總質詢改為周五院會舉行，而黃國昌今天在朝野協商時堅持應該要以周三加開院會方式進行，遭民進黨團以改變慣例為由反對，國民黨團則持開放態度，最終因三方未能達成共識，協商破局。

對此，吳思瑤中午結束黨團大會接受媒體聯訪，她遺憾地說，民進黨團非常希望明天夠以專案報告形式，就社會關切的食安議題提出詢答，但因黃國昌堅持施政會議優先，盼以加開院會方式進行食安專報，而議事人員已清楚說明，是否就依2月20號協商內容，接下來的會議就是周五、周二召開，這是正常的賽道，不希望國會一直踩油門、開快車，增加新的賽道。

吳思瑤續指，其實加開院會不是不行，但依照過往慣例，只會在議案、預算審不完的時候，才會在會期後端加開院會處理，從沒看過才剛開議、連程序委員會都尚未組成時就要加開，這是特立獨行，想彰顯專業，卻又額外設計新的慣例和制度，民進黨團並不樂見。

吳進一步解釋，因為民眾黨團堅持加開院會進行食安專報，依照程序就必須在明天院會時以討論議案的方式表決，此舉的影響是，食安專報可能因此被延宕，假使表決不成要協商，還有1個月的冷凍期，延宕天數還可能從1天、2天變成1個月，難道用議事程序擾亂專報時間，這是民眾圍團要的嗎？這是社會所期待的嗎？不要真相了嗎？

吳重申，依照慣例，就是明天進行食安專報，周五進行施政總質詢，但因黃國昌的堅持，讓原本有默契、社會也期待的做法破局，但立法院是大家的，不該過度膨脹自己黨團的意見，若沒有黃國昌這種個人英雄主義、莫須有的堅持，明天就可進行食安報告，很可惜民眾黨讓這件事情破局、胎死腹中了。

另外，吳思瑤也轉述民進黨團會議重點，她說，當前黨團已組成「擴大國會改革小組」，目前有15、16人表態加入，由她擔任召集人；過去民進黨在國會改革上從未缺席，在實務成果上也最有實踐力，透明、開放國會更是民進黨執政8年時所建構的方向，民進黨會端出最好方案，消極面對於在野黨「以國會改革之名，行國會擴權之實」，有必要組成小組，積極對社會回應。

吳思瑤說，今天也花了點時間和新科立委報告黨團內規，另協調八個常設委員會組成，藉由專業性及人數的均衡，盼能富強民進黨戰力，召委部分民進黨團將穩健佈局，盼每個委員會都產出民進黨籍且有代表性和專業性的立委；她透露，目前沒有收到其他政黨尋求召委合作的通知，民進黨團會走自己的路，端出最亮眼的委員會名單，推出最適任、最有代表性的召委人選。