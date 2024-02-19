被綠委要求去立院備詢 盧秀燕正面回應了

台糖豬肉瘦肉精爭議持續延燒，除台中市議會民進黨團今天下午要求相關人員對此事進行報告，民進黨立委林俊憲也要求台中市長盧秀燕赴立院備詢，是否認為此事已淪為政治操作？盧秀燕上午受訪表示，她不會這樣認為，但想要釐清真相，應該讓最清楚的人去說明，也因此，食安處長與衛生局長將會說明。

盧秀燕表示，台中市的立場就是希望早日釐清真相、維護食安，市府負責的工作是抽檢，她則負責公共上的安全，因此一抽檢發現驗出瘦肉精即要求下架，避免更多人吃下肚；另一方面，也必須向大眾說明、據實以告，市府不能吃案。

盧秀燕強調，台中市的食安是全國第一、檢驗量也是全國最大，秉持這樣的精神，確實希望釐清真相，該豬肉源頭是台糖，希望中央盡速追查；不管是台中市議會黨團或立法院都希望市府說明，市府會派則檢驗、專責主政單位說明，希望早日釐清真相，也希望這個個案不要變成懸案。

至於民進黨立委要求盧秀燕赴立院說明，是否為政治操作？盧秀燕說，她不會這樣想，但負責食安維護的有食安處，檢驗的人最清楚了解且最能向社會大眾說明，讓最專業的說明是最能釐清真相的方法。