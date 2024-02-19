民眾黨團發言人楊寶楨今（19）日請辭，將在下午2時30分向外界說明請辭、未來動向，而她的臉書粉專最近一次貼文，則停留在2月5日，內容是向即將停播的政論節目告別，也吸引了許多網友留言。

立法院民眾黨團主任陳智菡今天證實，身兼黨團副主任的民眾黨發言人楊寶楨請辭；陳智菡表示，楊非常辛苦，1年多沒好好休息，選完議員後就投入大選，身心相當疲憊，她的工作規畫則在更後面，有時間先後順序，她期待楊休息好了，能回歸團隊。

回顧楊寶楨最近一次臉書貼文，是於2月5日在臉書發文，指當天是她最後一次在政論節目《寰宇一把抓》的最後一次錄影、「充滿感恩感謝又感傷，週一固定咖在今天下課了」，除了感謝主持人張炤和，以及節目單位這段時間的照顧，楊也不忘提醒大家，晚上9點記得要收看節目。

當時有許多網友在楊寶楨的貼文留言表示，「少上節目，勤跑基層比較好」、「繼續支持到底」、「主持人很不錯，可惜了」、「為什麼要下課」，針對網友們的疑問，楊也回覆，這是因節目要結束了。另外，在楊寶楨請辭的今天，也有人在該則貼文留言，「為什麼請辭」、「寶寶怎麼請辭了」、「為了走更長遠的路，休息也是合情合理的」。