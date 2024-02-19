民眾黨主席柯文哲。（本報資料照片）

「三黨不過半」的國會新會期開議，立委們磨刀霍霍。 而前副總統呂秀蓮分析「立法院新風雲」，直指「民眾黨如果繼續像過去這樣演出的話，是很快會被泡沫化的」，因過去也有這樣的黨，最後通通泡沫化。

呂秀蓮今（19日）在網路節目中表示，擁有52席次的國民黨，獲得正副院長，可是藍委提出的法案，也必須想方設法爭取到57票以上才能通過，同樣地，執政的民進黨比國民黨還少1票，將來準總統賴清德領導的政府，如果要提出任何法案，也要想方設法爭取另外的票數，才能夠超過57票通過，所以可以想像「立法院可能會比過去8年更不平靜」。

如今立法院進入三黨政治，呂秀蓮認為，只有8席的民眾黨，如果巧妙運作、抓緊立法院的功能，而不是胡鬧，或者是把國會當成弄權的工具，那作為關鍵少數是可以影響很大，她舉例，在立法院正副院長的選舉中，國民黨、民進黨都需要民眾黨的支持，但是過年前演出的各種戲碼，讓大家不只看得眼花撩亂，反恐對民眾黨心生反感。她直言，作為關鍵少數黨，如何讓這8票變成有效、有價值的，需要有高度的智慧、非常豐富的憲政常識、立法院議事運作政治技巧，但在立法院正副院長選舉時，「大概民眾黨這3個條件都沒有具備，更不用說在總統選舉期間，藍白鬧合結果搞得歹戲拖棚」。

呂秀蓮並直指，這一次三黨對立、三黨政治還有待考驗，民眾黨如果繼續像過去這樣演出的話，是很快會被泡沫化的，「過去也有這樣的黨，最後通通泡沫化」，但是這次選舉有多達300多萬人支持民眾黨，選民是因為不滿藍綠兩黨而去支持民眾黨，結果民眾黨的演出到目前為止的確「幾近於荒腔走板」，如果領導階層不認真來了解立法院運作...，「何況民眾黨要很謙虛，因為區域立委全落選，不分區立委沒有民意基礎只有黨意」。

「那你們在立法院不用更認真?」呂秀蓮認為，民眾黨要先學習，因為很多不分區立委莫名其妙就當選，根本就不懂立法院怎麼運作，恐怕連《憲法》都了解的很有限，「如果你們利用不分區立委4年時間胡鬧的話，我覺得全民會監督你們」。