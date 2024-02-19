新的學期剛開始，青少年對手機使用的依賴是不少父母最頭痛的問題，擔心孩子過度使用影響課業學習，然而斷然限制手機使用恐造成親子關係緊張，導致青少年常出現情緒憂鬱焦躁、易怒的情形。醫師建議可以循序漸進調整孩子使用手機的習慣。

衛生福利部桃園醫院精神科醫師蘇柏文表示，運用手機與朋友聯繫、查詢網路資訊、遊戲或音樂休閒已成為習慣，是青少年孩子追求同儕認可與成就感的重要工具，建議親子間展開對話分享彼此的期待與擔憂，以漸進的方式調整手機使用習慣，較能減少手機過度使用造成的不良影響。

蘇柏文指出，青少年相當關注社群媒體中同儕與他人的評論，不少人因為他人對自己有負向評論而出現憂鬱情緒或自殺意念，如果遇上父母採取嚴格禁止手機使用，更可能出現焦躁易怒等其他衝動行為，這時候青少年最需要的是被了解內心糾結的困擾，特別在假期結束後，減少使用手機並不是一件容易的事。

蘇柏文建議，可以嘗試以下3種方式來減少手機使用，以建立新的生活習慣。第一件事要探問手機使用的利與弊，整理自己哪些情況下會想使用手機，造成哪些影響？自我覺察並尋找減少使用的方法。

第二件事要設定漸進式的目標，不要急於一步登天，而是先設定小目標，先從自己開始調整。例如，每天減少使用手機的時間一點點，或者在特定時段不使用手機，逐漸改變手機使用習慣。

第三件事，找尋手機使用的替代行為，手機使用滿足青少年追求歸屬感、被接納、被認可，可以找尋生活中其他滿足內心渴望的替代行為，如和同學一起打球運動、分享生活新知、討論課業等，增加自己與同儕互動的機會。