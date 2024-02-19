泰國總理兼財政部長斯塔維辛(Srettha Thavisin)一直在貨幣政策方向上與央行發生爭執，他一再表示，降息將有助於陷入危機的經濟，因為該國面臨著家庭高債務和中國經濟放緩的影響。

泰國官方統計單位週一公佈的數據顯示，經季節性因素調整後，去年第四季GDP季減0.6%，低於第三季的成長0.6%，也低於經濟學家預期的成長0.1%。

第四季GDP為年增1.7%。

全年經濟成長1.9%，低於預期的成長2.5%。

凱投宏觀(Capital Economic)在一份研究報告中表示，第四季經濟的主要拖累因素是固定投資下降，部分原因是預算推遲，而且私人消費停滯不前，出口幾近停滯。

Kasikornbank銀行資本市場研究主管Kobsidthi Silpachai表示，中國經濟放緩，泰國旅遊業面臨重大風險，將給泰國央行帶來降低利率的壓力

經濟動能的放緩，增加了泰國央行在4月10日下一次政策會議中降息的可能。此前央行在本月將關鍵利率穩定在2.50%，為十多年來最高水平。

政府預計，2024年經濟成長將在2.2%至3.2%之間，低於11月預測的2.7%至3.7%。