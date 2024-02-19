名嘴朱學恒強吻台北市議員鍾沛君案，台北地方法院19日傳喚最後一個證人、國民黨不分區立委陳菁徽，據了解，是對陳與鍾在案發後的通訊軟體LINE訊息紀錄，陳菁徽證稱，鍾沛君在案發第一時間，她完全無法移動身體，因此懷疑是不是酒被下藥，過程中不斷啜泣、發抖。

朱學恒在2022年8月6日晚間邀約鍾沛君、陳菁徽等人在台北市一家餐廳包廂聚餐，陳菁徽等人先離去後，包廂內只剩朱、鍾，但朱被控以雙手壓住鍾女的肩膀，2度強行親吻鍾女嘴唇，檢方偵結後，依強制猥褻罪將朱男起訴。

朱學恒堅持不認罪。檢方痛批，朱學恒陳述犯罪內容就像擠牙膏，從一開始的不記得，到一部分記得，之後又避重就輕，根本犯後態度不佳，與被害人所述「狡猾」、「沒誠意」相符。

法院今天傳國民黨不分區立委陳菁徽作證，據了解，陳菁徽證稱，當時發生強吻時間時，她丈夫已經接她離開用餐現場，但鍾沛君事後用line向她訴苦遭到強吻的事情，且過程中不斷啜泣、發抖。另外，鍾沛君還表示，當下發生第一時間，她完全無法移動身體，因此懷疑是不是酒被下藥。陳作證結束後步出法院，但她表示不方便，不接受訪問。經辯論程序後，審判長諭知3月19日宣判。