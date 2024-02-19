張信哲與阿拉伯獵鷹合影時，讓母鷹停留在手上。(潮水音樂提供)

張信哲受邀到由歷代酋長舊居改造的一百多年歷史餐廳午膳。(潮水音樂提供)

「情歌王子」張信哲原訂要在杜拜開唱，不料阿拉伯聯合大公園突下起暴雨，演出被迫取消。不過他18日獲頒重大榮耀，他應邀會晤AIM全球基金會大會主席達伍德（Dawood Al Shezawi），不僅成為阿聯酋首位亞洲區藝術貢獻人物，更在主席的熱烈歡迎下，受頒「AIM文化友好大使」證書和獎牌。

達伍德秉持阿拉伯人好客的精神，招待張信哲與團隊至由歷代酋長舊居改造的一百多年歷史餐廳「Al Khayma Heritage Restaurent」午膳。

張信哲首度嘗試阿拉伯式席地用餐，更受邀參觀了一旁的清真寺和「謝赫穆罕默德文化理解博物館」（Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding），細細品味中東一千零一夜的奇幻魅力。

最令人難忘的是，張信哲在烈焰下的古老帳篷體驗沙漠文化，受邀品嚐老爺爺邊舞邊唱烹煮的老紅茶，還難能可貴的是與阿拉伯獵鷹合影，讓母鷹停留在手上第一類接觸，當張信哲對鏡頭打趣說「鄭重介紹這是我的阿拉伯女朋友」時，大家都開懷地笑了！

而達吾德主席除了授勳之外，還贈送張信哲現任杜拜酋長著作《我的構想-My Vision》英文版一書，以及阿拉伯跨界藝術家Ahmed Ismail的兩幅畫作《魯米-旋轉之舞》、《Red camel 紅色駱駝》，讓張信哲愛不釋手。

張信哲感動地說：「被AIM全球基金會認定為文化大使是極大的榮譽。我對這一著名榮譽深感謙卑，並將繼續致力於使用我的音樂作為促進理解、團結和跨文化間相互尊重的催化劑。」