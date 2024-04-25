台股25日早盤未能延續反彈格局，盤中跳水逾200點，低點暫報19,991點，失守兩萬大關，權王台積電（2330）下跌12元至771元，旅遊觀光、AI機器人概念股逆勢走揚，扮演盤面強勢指標。

關注美股表現，終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數下跌42.77點，或0.11％，收在38460點；標普500指數上漲1.07點，或0.02％，收在5071.63點；Nasdaq指數上漲16.11點，或0.10％，收在15712.7點；費半指數上漲47.39點，或1.05％，收在4526.19點。

美股弱勢震盪，四大指數收盤漲多跌少。在特斯拉（TSLA）與德州儀器（TXN）公布財報後分別大漲12.06％、5.64％，引領美股四大指數早盤開高。然而有別於前日狀況良好，昨日美國財政部拍賣700億美元5年期公債，結果顯示需求不佳，推升長天期美債殖利率走高。

此外，穆迪宣布下調波音（BA）信評等級、展望轉為負面，造成其股價盤中跳水、壓抑道瓊指數翻黑下挫。AI指標股Nvidia（NVDA）、台積電ADR（TSM）也開高走低，壓抑那斯達克指數回吐多數漲幅、尾盤僅小幅收漲。

統一投顧表示，下周美國FOMC會議開會在即，聯準會官員進入緘默期，市場關注本周PCE通膨數據，同時聚焦本周美國科技龍頭財報及未來展望。短線台股季線支撐強，加上技術指標低檔反彈，台幣止穩，外資轉為買超，籌碼面壓力緩解；惟中東情勢詭譎多變，美國十年期公債殖利率仍在高檔，避險情緒猶存。

目前儘管台股中長多格局不變，但短線反彈後仍須嚴控持股水位，汰弱留強，擇優操作。布局方向聚焦能源與重電、軍工、航空觀光、半導體先進製程、AI相關供應鏈、高殖利率個股等族群為主。