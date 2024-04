●Bell Curve Trading首席市場策略師Bill Strazzullo在談到美股承壓時表示,我最擔心的是債券市場,尤其美國債息曲線的長端(the long end of the U.S. yield curve:通常指10年期以上的債息)。

●Bel Air Investment Advisors共同創辦人兼董事長Todd Morgan表示,今年以來10年債息上漲了70個基點,這相當可觀,我認為這是股市面臨的一大利空。它必須開始放緩,如果搞砸了,七天內它可能升至5%,短線上,這對股市將是一個極為負面的因素。

●在談到第一季財報季迄今的表現時,Wealth Enhancement Group資深投資組合經理Yako Yoshioka表示,總體而言都是好兆頭,我仍然認為市場將聚焦一些大型企業,市場今晚將對Meta的財報與展望做出反應,明天則是微軟和谷歌。