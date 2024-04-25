美國總統拜登（Joe Biden）24日簽署「2024年國安緊急補充撥款法案」及要求TikTok與母公司「字節跳動」脫鉤的法案，對此，外交部感謝美國再次以具體行動展現對台安全承諾，外交部發言人劉永健強調，提供防衛性武器與國際社會對台海關切，都是有助防止中共冒進的嚇阻，並重申我國政策就是不挑釁也不屈服中共施壓，致力維持台海和平穩定。

「2024年國安緊急補充撥款法案」（The Emergency National Security Supplemental Appropriations Act of 2024）提供950億美元援助包含烏克蘭、以色列及台灣等區域，法案中涵蓋高達81億美元的「印太安全補充法案」（Indo-Pacific Security Supplemental bill），提供台灣與其他主要盟友20億美元的「外國軍事融資」與19億美元向台灣及區域夥伴提供國防物資及服務等。

另外，「21世紀透過實力達成和平法案」（21st Century Peace through Strength Act）也要求TikTok與大陸母公司「字節跳動」脫鉤，否則將在美國被封殺。上述法案在美國國會爭議許久，美國眾議院終於在20日決議通過並送交參議院，參議院也於23日表決通過，拜登則於24日簽署完成，火速讓本項法案成為法律。

對此，外交部說明，本法是繼美國今年3月立法通過「2024會計年度綜合撥款法」，提供台灣不少於3億美元「外國軍事融資」等具體安全倡議支持後，再額外注入包括提供台灣在內等印太區域國家20億美元「外國軍事融資」經費，以及編列19億美元經費供美國及應美國所請的國家軍援台灣，包括供美國國防部回補援台軍備、支應對台軍事服務、教育及訓練等。

外交部表示，在《台灣關係法》立法45周年之際，外交部感謝美國國會跨黨派友人及拜登政府，再次透過立法具體行動展現對提升台美安全合作及維持印太區域和平穩定的高度重視與支持。

外交部承諾，我國作為國際社會善盡責任的可信賴夥伴，將持續依據國家整體政策，堅定推動各項國防改革，提升自我防衛能力，並持續加強與美國等所有理念相近國家緊密合作，共同捍衛台海現狀及區域的和平、穩定與繁榮。

媒體詢問本項法案通過後對台有何助益？以及如何看待中共反對美國援助台灣一事？

劉永健指出，中共抗議在意料之中，中共日益升高對台軍事威脅 並逐步改變台海現狀引起國際社會的高度關切與重視，另一方面國際的關切也證明台海議題絕非中共宣稱的中共內政。而中共在印太區域擴張動作明顯，美國對台軍事援助也再次印證美國落實《台灣關係法》對台安全承諾，提供台灣防衛武器同時也是對中共冒進的有效嚇阻。

至於美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）日前示警，中共目標是在2027年之前具備侵略台灣的能力，劉永健表示，對於中共攻台的各種臆測，顯示中共日益升高對台軍事威脅並逐步片面改變台海現狀的意圖與動作已引起各界的高度關切，政府不會臆測或評論中共是否攻台或何時攻台，政府的政策很清楚，即是努力維持台海和平穩定現狀，不挑釁也不屈服於中共的施壓。

劉永健續指，其次我國會積極爭取理念相近國家的支持，今年在各個重要的國際場域民主陣營國家領袖一再重申台海和平是全球安全與繁榮不可或缺的要素，國際社會對台海和平的高度關切與支持也是對中共可能冒進的嚇阻，最後也積極強化自我防禦能力，讓中共瞭解犯台的代價很高而不敢輕舉妄動，追求以實力為後盾的台海和平。

至於美國要求TikTok與母公司脫鉤，是否給予台灣對國安、資安的借鏡？劉永健回覆，資訊安全已成為各個民主國家的新興挑戰，無論是不實資訊的滲透或是假訊息的操作，我國政府都非常重視，也積極的防範與應處，政府資訊設備已明定禁止使用危及國安的硬體、軟體以及服務，外交部及駐外管處也會配合主管機關的規定辦理，至於對於抖音的評估，宜由國內的主政機關對外說明。