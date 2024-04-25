美國福斯新聞24日報導，紐約市長亞當斯（Eric Adams）近日乘坐飛機時，遭一名女乘客怒罵的影片在社群平台「X」流傳。

根據該名女乘客拍攝的影片，事件發生於當地時間4月22日。她先是上前詢問「你是亞當斯嗎？」在亞當斯微笑點頭回應後，女子開始對他罵髒話：「F--k you！」

女乘客開始一連串質問：「你支持迦薩種族滅絕。紐約到處都是遊民。你還在夜夜笙歌！你根本不關心紐約，你到邁阿密幹嘛？你知道紐約有人被捕嗎？」

由於女乘客情緒激動，亞當斯身邊的工作人員起身阻止。女乘客接著指責：「人們買不起食物，你還不斷削減教育預算，只為了資助警察，你滿腦子只想著怎麼給警察錢！」

亞當斯素以喜歡紐約夜生活及出入高檔餐廳聞名。但亞當斯當天實際上是到邁阿密參加紐約知名非營利組織舉辦的康考迪亞美洲年度峰會（Concordia Americas Summit），進行一場關於無證移民的主題座談。而紐約當天正爆發大規模抗議活動，數百名紐約大學生和教職工因支持巴勒斯坦被捕。

《紐約郵報》報導稱，在前往邁阿密的同一天，亞當斯猛烈抨擊了哥倫比亞大學正在進行的反以色列抗議活動，他表示：「我對哥倫比亞大學校園內及其周圍散佈的反猶太主義感到震驚和厭惡。我強烈譴責這種仇恨言論，支持旨在殺害猶太人的恐怖組織是令人作嘔和卑鄙的。」

《每日郵報》報導，紐約市長辦公室發言人列維（Fabien Levy）事後表示：「市長總是說，我們有800萬居民，但有3500萬種不同意見。遺憾的是此人用粗俗的方式，在一架客機上表達她的意見，這就是為何當場機上有些乘客希望阻止她再說下去。」