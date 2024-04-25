基隆市基金一路25日上午發生自來水滲漏，安樂區公所緊急聯絡自來水公司進行搶修。（張志康攝）

有民眾在25日上午7時許，發現基隆市安樂區基金一路200號前的路面滲水，便緊急通知安樂區公所，區公所迅速與自來水公司取得聯繫，自來水公司表示，已請廠商於下午1時許進場開挖確認管種，估計不會造成附近民眾停水。至於基金一、二路的自來水老舊管線汰換，也持續進行中。

安樂區公所區長簡翊哲表示，25日上午7時許接獲民眾通報，指基金一路200號前出現路面滲水。區公所便立即通知台灣自來水公司第一區管理處，水公司也立即派員並聯絡廠商進駐現場。區公所也已請沿線的民眾先儲備用水，以備不時之需。

自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢表示，該公司上午接獲通報後，便立即派員到現場勘查，初步推是連接當地個別居民的進水管道發生漏水，應該不致造成附近居民大規模的停水。不過確切的情況，仍需等廠商開挖確認後，才能進一步確認。

陳昭賢表示，去年自來水公司原本就規畫在基金一、二路進行老舊自來水管線的汰換作業，目前相關的作業仍在持續進行。上午發生滲漏的水管是還沒來得及進行管線汰換的部分，附近的老舊管線也將陸續進行汰換。