永續、健康的飲食生活是近年來的趨勢，因此掀起一股植物性飲食的風潮，提倡多攝取植物性蛋白質，有益改善心臟健康及抑制高血壓、心血管疾病等功效。不過近期新加坡的研究人員卻發現，植物性肉類飲食與動物性肉類飲食相比，對心臟健康並沒有顯著的好處。

植物性肉類，主要以豆類、小麥、玉米、菇類等植物性原料，經過調味、調色等食品加工程序後，製造出神似肉類的食品，除了讓身體更健康之外，也能減少畜牧肉品帶來的碳排放，達到永續目的。

不過有一項為期8週的研究，將89位有糖尿病風險的成年人分為兩組，一組吃植物肉，另一組則吃動物肉。根據研究顯示，吃動物肉的受試者相比植物肉的受試者改善了血壓及血糖數值。

本項研究分析顯示，人們能從動物肉攝取更多優質蛋白質，而植物肉的碳水化合物、鈉、鉀和鈣的含量都比動物肉更高，顯示食用植物肉和動物肉相比，在控制血糖及血壓方面效果不彰。

事實上，為了模仿動物肉品的口感，植物肉在製程中會加上調味劑與調色劑，所以植物肉也屬於深度加工食品，但不少人打著健康的名義，大啖植物肉版本的香腸、熱狗、火腿，對血糖、血壓沒有任何益處的。

最理想的狀況下，應該多選擇天然健康、少加工的原型食品，並且秉持「多樣全食」的概念，每樣都攝取但不過量的方式，反而更能促進心臟代謝、維持營養均衡、降低心臟病及其他疾病的風險！