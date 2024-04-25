韓國瑜當院長喊頭髮都掉光 柯志恩目睹這幕驚喊一句 @ChinaTimes

國民黨立委柯志恩正式接掌高雄市黨部，這也被外界視為2026參選高雄市長的起手式。不過，首次擔任主委的她，今（25日）接受本網節目《政風雲》專訪時表示，「不用想那麼多」，立法院長韓國瑜在2017年當高市黨部主委時，也沒人認為他隔年會馬上出來選高雄市長。

柯志恩透露，第一次擔任主委，不像民進黨有錢又有人，還要爭主委；至於接主委是否劍指2026？她回應，其實也還好，就是因為國民黨沒錢沒人，對於2026也有責任，「我的責任是有意願選舉，當主委、立委就是把自己事情做好」。

柯志恩指出，拿過去歷史來看，立法院長韓國瑜在2017年當高市黨部主委時，也沒人認為他隔年會馬上出來選高雄市長，世界變化非常快，不用想那麼多，「我的人生規劃只有到下禮拜」。

談到立院三黨不過半，柯志恩透露，雖然我們不是執政黨，但因為人數多，「各部會對於國民黨委員稍微尊重不少」，因為即使是脆弱多數，但是人數比以前多出很多，力道變大，這點倒是很不一樣。