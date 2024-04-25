今年7月底NCC包括主委陳耀祥在內，將有4位委員任期屆滿，新任正副主委與委員人選也曝光，國民黨立委羅智強點名世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯，質疑她的意識形態強烈。同黨立委柯志恩也揭露，羅慧雯過去曾說過「中天報導韓國瑜這麼多次，叫所謂的言論自由？」直言名單中有羅，真的是大不智。

羅智強今（25）日發文點名羅慧雯具強烈意識形態，質疑送走了一個陳耀祥，再來一個擁護民進黨關新聞台的人，「要讓這樣的學者當NCC委員？」他並放話，新任NCC委員需經立法院人事審查，而民眾對民進黨的黑箱提名已失去信任，「不要妄想在野照單全收，這4位NCC委員，我在立法院行使同意權的時候，一個都不會讓他們過！」

柯志恩今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，國民黨不像民進黨意識形態那麼重，內部還是有很多學者出身的人，只要NCC新委員的名單中立、還可以，就還有討論空間，但現在，被認為意識形態強的羅慧雯居然被爆出是可能名單。

柯志恩指出，羅慧雯過去說過，中天報導韓國瑜這麼多次，這叫做所謂的言論自由嗎？難怪羅智強會這麼生氣！這也讓節目主持人李珮瑄質疑，羅慧雯要怎麼評論綠媒談國民黨立委徐巧芯的事？柯志恩直言，當國民黨大力主張要重新審議《中天新聞台》關台時，卻傳出羅慧雯要成為NCC委員，這會讓外界打上一個大問號，「不曉得在想什麼！我覺得真的是一個大不智」。