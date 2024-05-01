NCC不甩鏡電視調閱小組 羅智強質詢爆氣轟陳耀祥下台 @ChinaTimes

立法院司法及法制委員會今（1）日召開聯席會議，審查國家通訊傳播委員會（NCC）組織法，期間NCC主委陳耀祥被質詢時不斷回嘴，引發在野立委不滿。國民黨立委羅智強質詢時，更在陳耀祥一上台時，就把他轟下台，羅直言陳拒絕提供資料給《鏡電視》調閱小組，讓他多留在立院1秒鐘，都會是台灣民主的羞辱。

陳耀祥今早接受民眾黨立委黃國昌質詢時不斷回嘴，引起國民黨立委謝龍介、民眾黨立委林國成強烈不滿，大罵「你什麼態度」、「王X蛋」；之後，藍白立委提出將陳移送監察院的臨時提案，最終以13票比12票通過。

羅智強今質詢陳耀祥時詢問，「你知道我要問什麼問題嗎」，陳回答不知道，隨即被羅轟下質詢台。陳耀祥回到台下後，羅智強指出，自己要對陳表達最嚴厲的譴責，他留在立法院一秒鐘，都是對台灣民主的一種羞辱。

羅智強砲轟，NCC關閉《中天新聞台》嚴重傷害新聞自由，但陳耀祥居然還能留在行政團隊、繼續厚顏無恥地霸佔主委一職，且《鏡電視》調閱專案小組要求提供相關資料，NCC居然予以拒絕，失去了獨立機關的獨立性，陳蔑視國會代表，根本是台灣民主發展的重大恥辱。