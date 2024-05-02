立法院外交與國防委員會今（2）日邀請外交部長吳釗燮備詢，他在被國民黨立委徐巧芯質詢時提到，當大陸在欺負台灣時，「有立委近來補踢一腳」，卻不肯說出是誰，還嗆徐「請趕快去告我藐視國會」。對此，前立委郭正亮提起民進黨立委邱議瑩踢破法務部長辦公室大門的往事，認為面對吳釗燮、NCC主委陳耀祥這樣的人，就是要「立威、夠流氓」，才能制得了他們，作風若是太君子，就不會是個出色的在野黨。

徐巧芯今質詢吳釗燮時指出，網路調查顯示，吳是國安國防人事中負面聲量最高的，吳對此回應，不知道自己負面聲量高的原因為何？並稱最擔心的一件事，是當大陸欺負台灣時，有台灣的立委進來補踢一腳。對於此說法徐巧芯追問吳釗燮，他所提到的人是誰？她並稱，相關指控很嚴厲，但吳不僅不回，還跳針回嗆「請委員趕快去告我藐視國會」。

對於吳釗燮今天的表現，郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，國民黨該好好想想，要怎麼去對付這樣的人，若不立威，恐會被對方看不起。他指出，過去邱議瑩踢破法務部長辦公室大門就是種立威，民進黨籍立委可以讓國民黨政府的部長如此害怕的原因，就是因為他們夠不要臉，且這種行為還可能會被綠營內部稱讚戰力高。

郭正亮直言，國民黨的作風若是太君子，就不會是個出色的在野黨，他們應該要開培訓營，訓練委員們如何跟「流氓」吵架。以陳耀祥為例，郭正亮指出，就是要夠流氓，如在他卸任回到台北大學後，一天到晚找他和學校麻煩，才能制得了他這種人，他也說，自己大力表揚徐巧芯的原因，正是因為只有她死纏到底、制得了1450，導致他們很是忌憚。