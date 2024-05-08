國民黨立委徐巧芯京華城附近購屋超貸案，越演越烈；民進黨中常委、台北市議員許淑華今（8日）受訪表示，徐巧芯因就買房有無精準投資，與威京集團的關係等社會質疑，要說清楚，不要欲蓋彌彰或拿所有人攻擊，也請徐用對別人的標準來看待自己。

徐巧芯購京華城老屋挨酸「換都更」等爭議，許淑華指出，「她是不是富邦銀行的貸款，如果是，自己就要對外說清楚」，徐的婆婆在房東銀行的貸款，也是遭受很多的質疑，貸款金額也都說不清楚，自己的、老公的房產，在對面京華城房產部分，申報金額也都不一致，到底什麼才是正確的，徐巧芯是數學不好？還是欲蓋彌彰，自己對外要說清楚。

針對富邦貸款部分，許淑華說，相信富邦也不敢講話，因為第一徐巧芯現在是立委，富邦怎麼可能去得罪一個大立委，富邦若承認有超貸，會受到金管會或銀行局處份，所以打死也不會承認，所以她認為，這件事就讓它回到民眾對徐的社會觀感，民眾對徐巧芯的想法跟質疑，徐自己要對外說清楚。

至於徐巧芯日前說借一百萬像借衛生紙一樣，在多次被外界質疑下，改口借百萬給婆婆是分兩次匯。許淑華說，徐巧芯應該對外公布大家質疑的「借一百萬像在借衛生紙的部分」是怎麼處理，家族到底跟詐騙集團有什麼關聯、銀行借款貸款、買房有無精準投資都要說清楚。

許淑華表示，徐巧芯與威京集團的關係、投資時間點是否有太多巧合，面對社會質疑要說清楚講明白，不要欲蓋彌彰或拿所有人攻擊，也請她用對別人的標準來看待自己