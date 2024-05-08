國民黨立委徐巧芯日前質疑，外交部援助烏克蘭計畫恐涉圖利，遭外交部駁斥並告發涉嫌洩密罪。國民黨前立委鄭麗文對此提出看法，並建議徐可以問在國防委員會多年的立委馬文君，馬去年也經歷過民進黨大波攻擊，更知道「密」字的界線。

鄭麗文7日在中天節目《大新聞大爆卦》中坦言，印象中似乎還沒看過任何黨派立委曾拿出密件爆料、質疑執政黨，畢竟有非常清楚法律規定，至於徐巧芯此案會不會成立？她認為，法官要判她罪就可以成立，端看構成法律要件鬆緊，還有核心內容跟數字，至於哪個字是機密，則由政府認定。

鄭麗文談到，若是徐巧芯覺得要打的議題是該份文件根本不應該是密件，也必須踢爆有必要當密件，進而檢討該修改什麼樣的法律規定，不讓行政部門濫用密件，但顯然她一開始並沒有想要打這一塊，要打的是金錢上面是否有私相授受。

因此鄭麗文認為，徐巧芯其實還是應該先循體制內管道索取跟要求資料，當外交部拒絕可以要求國防委員會召開會議或是臨時會議等，也可以在開完會出來跟外界講，因此誠懇建議新科立委，遇到這種事情先跟黨團商量討論，黨團也有豐富經驗，謀定而後動；她說，「現在徐當然一副奮不顧身姿態，但如果沒有打到（民進黨），僅質疑高預算沒有正式招標過程而已，那有值得被判坐牢嗎？」

此波攻防當中，鄭麗文認為，徐巧芯沒有討到很多便宜，似乎也沒有真的傷到民進黨，這件事情要做危機管理，外交部沒有把握不會去告，查查上次告人什麼時候？建議她不要再單打獨鬥，找黨團重新做沙盤推演。她談到，不希望徐被判，即便被判有洩密，可能也會被判緩刑，接著大家就是在政治上各說話。她同時也建議徐可問去年經歷過這麼大案子的馬文君，面對民進黨在選舉中大軍壓境，但是知道「密」字的界線，贏的非常漂亮，也可以問有經驗的立委跟黨團，不要在這件事情受傷。