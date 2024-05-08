國民黨立委徐巧芯近日揭露我國與捷克簽訂援烏計畫，遭外交部提告洩密。對此，資深媒體人謝寒冰質疑，為何捐物資給烏克蘭，僅這次要搞那麼神秘？他認為背後恐是方便某些人上下其手，迴避公開招標過程，更直言徐巧芯勝訴可能性非常大。

徐巧芯日前指控外交部透過第三方援助烏克蘭恐涉及圖利，而外交部則強調，我外交處境特殊是以密件處理備忘錄的主因，對徐涉及洩密將予提告，這也是外交部首次以洩密罪提告立委。

謝寒冰今（8）日在政論節目《大新聞大爆卦》中直言，外界都很難接受外交部的邏輯，不解為何這次要捐東西給烏克蘭要搞那麼神秘，先前都能大張旗鼓宣傳。謝寒冰認為，整起事件背後恐是方便某些人上下其手，迴避公開招標過程，否則為何要這樣做？

謝寒冰說外交部如今拿雞毛當令箭要告徐巧芯，最終就看法官怎麼判，但他認為，徐巧芯勝訴可能性非常大，只是不知道時間會拖多久。