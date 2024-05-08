國民黨立委徐巧芯與外交部針對與捷克合作援助烏克蘭議題持續交火。徐巧芯提出捷克官媒在3月早已公開兩國合作相關資料指出，這些早已不是密件。外交部下午發布新聞稿強調，台捷兩國不曾將雙方簽署的約文對外公開。另就採購醫材部分，外交部表示，採購具備時效性，基於外交與醫療專業上的信任，我方給予捷方規畫採購彈性。

針對捷克雜誌早已刊出合作計畫一事為何外交部公文還持續列為密等一事，外交部指出，捷克外交部期刊於今年3月底專文刊出合作案部分要點，其目的是在彰顯兩國合作援助烏克蘭美意，但是兩國政府「不曾將雙方簽署的備忘錄約文對外公開」。

外交部強調，雙方政府原即規畫將合作內容與進度適時適度對外說明，但並非公布約本。此與我內部公文密等核定、變更或解密無關，也不應以此合理化立法委員的洩密行為。

外交部重申，本案公文文書雖基於外交考量列為密等，但是全案仍循公開、透明原則，遵照《條約締結法》規定，於簽約前報請行政院核定，並於簽約後分別報請行政院及立法院備查，提供立法院委員參考。

外交部表示，徐巧芯收到外交部送往立法院備查的備忘錄約文後，若還有疑義，可以請外交部派員說明，或以召開「祕密會議」方式處理，而非視機密保護於無物，逕自在媒體面前公開列密文件，藉以博取聲量和轉移輿論對其關注焦點，甚至傷害我國與友好國家間的互信合作關係。

也有質疑，為何不請烏克蘭提供需求清單，由我國直接採購交付，要透過捷克轉手，是否為了規避政府採購法，或者意圖使第三方從中獲利？

外交不解釋，烏克蘭東部為戰爭前線最危險、醫院遭炮火摧毀最嚴重的地區，烏國人民極為需要初級醫療照護。考量到台烏之間尚未建立正式官方關係，我國進入戰地實地瞭解醫院需求並進行採購有實際上的困難，政府因此與捷克政府簽署瞭解合作備忘錄，由捷方依據烏克蘭當地所需，指派有專業、有能力進入烏克蘭執行醫療計畫的非營利組織「捷克衛生科技院」作為執行機構。

外交部指出，由於戰區各醫院醫療設備與用品的需求不同，且採購上具備時效性，基於外交與醫療專業上的信任，所以我方給予捷方規畫採購上的彈性，且也回應立法院要求，指定部分須向台灣製造商採購，創造台灣商機。

外交部說明，捷方採購程序，除依據捷方本身對非營利組織的內部治理及外部監督法規外，捷克亦為歐盟成員國，歐盟對非營利組織及援助烏克蘭二者亦訂有高標準規範，且捷方執行結果必須向雙方政府提交報告，接受監督，所謂規避採購法或意圖令特定第三方獲利等說法，既非事實也毫無根據。

外交部再次強調，「捷克衛生科技院」是獲得捷克外交部、衛生部及工商部支持的單位，負責執行兩國合作計畫，並非是徐巧芯指稱的私人公司，她的說法明顯不符事實、混淆視聽。