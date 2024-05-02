立院司法及法制、交通委員會昨（1日）召開聯席會議，審查「國家通訊傳播委員會組織法部分條文修正草案」，主委陳耀祥上台答詢時因態度不佳引發藍白立委不滿。謝龍介在質詢時也痛批，真的無法認同陳那種答詢態度，「髒CC立法院不清掃乾淨，立法院也一樣包起來！訟訴的每一條都被人平反，你都不會歹勢（不好意思）？」還舉「巨龍紅光」沒被開罰和受電視台邀請播報氣象卻被罰錢的案例，嗆陳耀祥說「你沒解釋清楚，我認為你是在針對我」。

陳耀祥昨在接受民眾黨團總召黃國昌質詢時，不斷回嘴、搶答，態度不佳引發台下立委不滿，謝龍介、林國成更直接起身痛罵「你這樣的態度是怎樣」、「你不要太誇張」、「王X蛋」。

謝龍介隨後在質詢時也指出，他在黃國昌質詢時有站起來表達態度，是因為陳耀祥作為行政官員來到立法院，不管是國民黨、民進黨、民眾黨，基本的態度這就不對，不管陳有多氣憤，那種答詢態度他無法認同；他並批，自陳耀祥擔任主委後，民進黨一路護航，讓NCC被人說是髒兮兮，「這個髒CC立法院如果沒給你清掃乾淨，立法院就一樣包起來」。陳耀祥則回說「那是民間的說法」。

謝龍介舉例說，2019年他立委補選時，有電視台報導「三市長（侯友宜、盧秀燕、韓國瑜）合體，天空出現『鳳凰展翅』」的新聞，結果電視台被罰錢，但2017年賴清德被提名接任行政院長，另家媒體報導「天空出現一道紅光，形狀看似一條巨龍」，為甚麼沒被罰？是不兩套標準？陳耀祥回答，前一件新聞他知道有這個案件，但「巨龍紅光」的新聞有去查過，當時沒有人檢舉，沒有兩套標準，就是照相關規定。

謝龍介直嗆說「你沒解釋清楚，我認為你是在針對我」，並再舉例說，2019年，有農民接受電視台採訪時說「兩百萬噸文旦倒入曾文水庫」，當時他在現場立刻制止，更正說應該是「兩百萬斤」、「曾文溪畔」，但NCC還是照樣罰錢，有人檢舉就罰、一罰再罰。謝再指，他曾經接受電視台邀請用閩南語報導氣象，這樣被罰錢，「你也是有夠會，罰每一條都被人平反，你都不會不好意思？敗訴都不用道歉？」

陳祥仍辯稱「大部分案件都還是我們贏，是有少部分敗訴」，謝龍介直嗆說，「你要當打手也沒關係，（陳：沒有打手的問題），那就來政治對決，不用這樣啦，你是要回屏東縣選縣長嗎？社會都有在看啦」。陳則說，召委提醒後他已經修正態度。

對於陳耀祥先前說卸任後將回學校教書，謝龍介也要陳5月19日就主動辭職，否則新任NCC委員提名若無法通過，照規定就一樣是陳耀祥當主委，現在講那麼好聽，但全都是假話。陳耀祥回應，他任期做到7月底何必辭職，這是負責任的態度。