國民黨立院黨團今（7）日正式提案，邀請準總統賴清德就職後到立法院進行國情報告，盼能排入本周五院會處理。如今傳出立法院秘書長周萬來在院會散會後，找立院同仁溝通動線規劃，並要求儘速與總統府溝通確認。若包括動線等事項揭確認完畢，最快恐在21日或24日邀賴清德到立法院。

國民黨團今提案指出，面對兩岸關係發展、電價導致物價齊漲波及民生經濟等議題，皆攸關國計民生之國家安全事項，與總統職權相關，如今總統及國會新民意產生，亟需落實相關法制，建立優良之憲政慣例，請立法院院會作出決議，邀請賴清德總統至立法院就職權相關之國家大政方針進行國情報告。

國民黨團書記長洪孟楷表示，若賴清德能來立院做國情報告，對於不明瞭之處要如何做詢答，坊間有各種建議，國民黨團意釋出最大善意，在黨團協商時好好討論。

據《NOWnews今日新聞》今報導，周萬來今在院會散會後找立院同仁溝通動線，包括賴清德是否要由中山南路正門進入，步行到議場，或是坐車到議場正門。此外，周萬來也要求儘速與總統府溝通，針對賴清德進議場後，該怎麼穿越立委座位區，坐到院長座位的左邊。

該報導也提到，若動線以及總統與立委互動方式都確認後，最快可能邀賴清德到立院的時間，將落在21日或24日。