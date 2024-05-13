財團法人國家政策研究基金會，13日舉行中華民國「國家安全戰略法」發表會，國政基金會董事長朱立倫(見圖)致詞時強調，中華民國是國民黨創建，國家利益高於政黨利益，政黨利益高於個人利益，一向是國民黨所堅持。（陳俊吉攝）

國民黨智庫國家政策研究基金會今發表「國家安全戰略法」，國民黨主席朱立倫表示，中華民國是國民黨創建，國民黨一向堅持「國家利益高於政黨利益、政黨利益高於個人利益」，智庫與立法院國民黨團認為應設「國家安全戰略法」，顯示國民黨是最負責的政黨，一切以國家利益為最高目標，一切以國家安全為最重要考量，民進黨不必忙於貼標籤，希望朝野共同支持。

國民黨立委陳永康上午在國家政策研究基金會發表「國家安全戰略法」草案，目的在充分利現有的行政機制及預算額度，釐清跨部會及跨作業階段之橫向聯繫，作為建立年度「國家安全戰略」的最高準則，預計下個會期在立法院提出。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正、台灣安全研究中心主任劉復國、台灣大學政治系教授左正東、中華亞太安全治理學會資深研究員廖天威及美國國務院國家安全研究訪問學人洪榮一，在會中均分別表達對於建立國家安全戰略的支持。

朱立倫表示，民進黨不要每一天只思考消滅國民黨、如何取得政治權力，應該要思考國家最高利益，基於國家最高利益，應該支持中華民國「國家安全戰略法」，智庫前一段時間條列出來30項福國利民的政策主張，每一項都是對國家最重要、最有利，民進黨應敞開心胸，不要因為在野黨提出就全面杯葛，共同為中華民國國家利益及國家安全而努力。

陳永康指出，在瞬息萬變的國際情勢，如果沒有國家安全略，會產生資源分配不均、策略不會同調、跨部協調困難、法制不夠周延、努力不能同步、政策難以連續等問題，這些風險、模糊及不確定性最後結果是產生危機。

陳永康表示，制訂「國家安全戰略法」的目的在於從「思維路徑」及「預算路徑」面先予串接，再於「評估考核路徑」加以跟進，最終創造一個良性循環，兼顧「變」與「常」的國家安全戰略需求。他用矩陣式明列目的、方法、手段及步驟，以及各面項戰略指導。

陳永康認為，中共對台四路並用，像蠎蛇一樣愈纏愈緊， 兩棲進犯是最後手段，現在是在消耗我們的民心士氣及軍事戰力，但短期還不會打 ，採取桶箍式戰法。

朱立倫強調，國民黨智庫以具體行動顯示，在當前詭譎多變的國際政局和兩岸關係中，中國國民黨是最負責任、專業能力最高、最能在國家安全領域擘劃藍圖的政黨，今日發表會讓全國民眾更加認識到國家安全必須依據嚴謹的方法論，不能任由意識形態左右。中國國民黨身為國會最大黨，必會善盡其職，透過施政監督及預算把關，成為國家安全的中流砥柱。