台北市政府明（26）日舉辦113年災害防救演習，模擬山腳斷層南段發生芮氏規模6.6地震，上午9時將針對士林區、北投區發布手機國家級警報測試，提醒民眾接到測試警報不用驚慌。

26日上午北市府將舉辦113年災害防救演習，演習情境假定山腳斷層南段發生規模6.6地震，台北市5個行政區震度達到5強至6弱，其中以士林、北投區災損最為嚴重，北市府將成立災害應變中心因應，並開設廣域救災支援集結據點，讓中央政府、各縣市及國外搜救隊伍能順利支援投入台北市救災。

此次演習中，災害預警也是其中一個項目，北市府已與交通部中央氣象署協調，將在26日上午9時針對士林、北投發布手機國家級警報測試，若民眾剛好位於行政區交界或跨轄上班上課之市民，同樣都有可能收到警報。

台北市災害防救辦公室提醒，相關警報是為配合演習發布的測試，收到測試警報的民眾不用驚慌，各機關學校也無須配合任何動作，但如果碰到真實的地震，每一秒時間的運用都是關鍵，第一時間依趴下、掩護、穩住的避難要領，先做好自我的保護。

此次警報訊息內容為：「【113年臺北市災害防救演習】地震速報演練訊息，民眾收到訊息請勿慌張。若遇實際地震應變[趴下、掩護、穩住]【Earthquake Disaster Drill】中央氣象署02_2349 1181」。