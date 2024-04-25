新竹市地狹人稠，長期以來民眾常反應市區機車違規騎上人行道問題，請警方積極取締也很難有效嚇阻，市警局今年獲中央補助增設5套科技執法，除取締違停、闖紅燈外，也將首度於關新路與關新北路與公道五路與建功一路104巷口採科技執法取締「騎士違規行駛人行道」，預計9月上路。

新竹市現有18處交通違規科技執法，上路3年以來執法路口取締違規件數下降73.5％，今年新規畫建置8處科技執法設備，因近期獲警政署補助1300萬元，市警局決定增加5處科技執法，經費墊付案日前也獲市議會通過。

市警局指出，新增的5處科技執法分別為西大路、民富路口偵測違規停車；經國路與鐵道路口以及介壽路與金山路偵測闖紅燈、違規左右轉；關新路與關新北路與公道五路與建功一路104巷口則將偵測取締違規行駛人行道。

市議員蔡惠婷多次接獲民眾陳情，因關新路商家很多，加上周邊機車位不足，機車騎士為貪圖方便，或趕時間、抄近路等，常直接騎上人行道，造成附近家長推娃娃車或帶小孩出門時，走在人行道上也膽戰心驚，很怕發生危險。

至於公道五路與建功一路104巷口的情況則不同，蔡惠婷指出，該區是因為地理條件，早上通勤時間，會有機車騎士想騎上人行道，逆向抄近路往千甲方向騎，但巷口鄰近建功國小，學生上學走人行道卻險象環生，機車騎士或許趕時間，但造成行人緊張和危險，希望設科技執法後，能改善機車、行人衝突。