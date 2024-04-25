為協助還在職海浮沉的勞工培訓技能、輔導就業及考取相關證照，彰化縣政府辦理22班失業者職業訓練，課程種類多元，包含近來最夯的生成式AI應用、AIoT物聯網、綠能電動機車維修等；此外，建國科技大學今天舉辦校園徵才活動， 56家企業提供逾萬職缺，其中台塑新智能彰濱基地要徵近千人。

彰縣府辦理的22班失業者職業訓練，課程種類包括生成式AI應用、AIoT物聯網、文創商品設計、社群小編應用、雲端軟體應用、花藝佈展、農特產加工、快剪、坐月子服務、西點烘焙、飲品調製、中餐烹飪、銀髮膳食調製、寵物美容、室內裝修、大客車駕訓、3D列印、綠能電動機車維修、CNC操作及行動裝置電腦維修等，幾乎網羅近來及未來最熱門的業種，即日起開放報名。訓練課程除培訓學員學習專業技能，彰縣府及承訓單位也會輔導學員取得相關證照及協助訓後就業媒合。

彰縣府指出，今年首創辦理「快閃職訓借問站」活動，提供最即時的職訓資訊，並透過初步晤談、適性測驗等互動方式，指引有意願參訓民眾找到與自我性向、職涯發展最匹配的職訓課程，為民眾「職點迷津」。

民眾報名參加彰縣府職前訓練，若符合法定各類參訓者資格，檢附所規定的證明文件，由政府補助全額費用，若為一般失業者，政府也補助80％訓練費用；此外，為讓弱勢民眾安心受訓，彰縣府也協助特定身分民眾申請職訓生活津貼。

相關職業訓練課程、創業獎勵補助及徵才訊息，可至彰縣府設立的8處就業服務台洽詢，或撥打免付費就創業服務專線0800-529191（我愛就業就業），或至彰縣府勞工處網站、勞工處臉書粉絲團、台灣就業通網站、彰化就業通平台查詢。

「徵的就是你！」建國科大今天舉辦校園徵才活動，總計有56家企業參與，提供上萬個以上職缺。參與廠商台塑新智能表示，面對國內資源短缺的能源危機，該公司發展儲能設備的領域，目前基地設在彰濱工業區，很需要機械、電機、品管等領域人才，至少需要1000人。