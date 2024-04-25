國民黨立院黨團總召傅崐萁今(25)日於立法院向外界說明花蓮震後重建進度及規劃，同時強調身為國會議員為了台灣的百工百業及兩岸和平而赴陸訪問的責任，傅崐萁表示，《四零三震災重建條例草案》逕付二讀，但餘震不斷導致需要對居住安全進行全面檢視，因此有必要將150億提高到300億，同時為了台灣的產業及兩岸關係的和平發展，身為國會議員本就應該執行公務承擔交流的責任。

傅崐萁指出，本次0403花蓮大地震是50年來最嚴重的地震，2018年0206的地震造成200受災戶需要動遷，而這次地震更加嚴重，導致2000戶的受災戶必須要來動遷。本次的救災跟重建必須分2個部分進行：第一部份是第一時間由徐榛蔚縣長帶領縣府團隊全力投入救援、救災，讓所有工作在第一時間能夠確實地把握住，其中包含安置災民等等。接下來關於重建及振興的部分，崐萁承載了鄉親的託付，身為國會議員就會全力爭取中央及相關部會對地方的救災資源及支援，因此在立法院推動《四零三震災重建條例草案》並成功逕付二讀，經歷這次0422大餘震後，必須針對全民的居住安全品質進行徹底檢視，讓土木工程師檢測評鑑，所以有必要把預算從150億調整為300億，也感謝行政院陳建仁院長再三表達對於此事的尊重。

傅崐萁認為，第二部分就是如何振興花蓮縣在地觀光產業以及農業產品的銷售，因為蘇花公路不斷的坍方導致晚上7點到早上6點完全封閉，過去花蓮的新鮮農特產品大概是凌晨一、兩點採收，三點鐘收集完畢，五、六點鐘送到臺北的果菜市場，但因為受到地震影響花蓮農特產都需要走南迴繞800公里到臺北，所以幾乎沒有辦法行銷到臺北必須自產自銷自用。而花蓮所有的觀光產業即將面臨破產的危機，到今年的10月幾乎所有的住房全部都退款，沒有了觀光客，農特產品都滯銷，百工百業的員工薪資及銀行貸款都是問題，所以振興花蓮的觀光產業及災後重建刻不容緩，要協助避免產業不會集體破產，讓整體救災重建能夠完整進行。

傅崐萁強調，身為國會議員推動兩岸和平，讓2300萬人能夠安居樂業，是臺灣不管哪一個政黨以及所有的人民，都必須要要全力以赴的責任，畢竟要讓臺灣人民能夠安居樂業，兩岸和平何其重要。經過2個月不斷地密集馬拉松式的協商後，跟大陸表達兩岸必須要大和平才能安定繁榮的發展，因此希望兩岸關係能夠破冰以外還有讓大陸的團客跟自由行在中斷八年後能夠再次走進臺灣。兩岸要保持善意、常來常往，讓人民能夠多交流，能夠走進臺灣、關心臺灣，同時花蓮也需要的觀光客進來，使得觀光產業能夠有機會振興。其實不只花蓮，臺灣的百工百業都需要這些觀光客進來，這也是此行非常重要的目標，就是要讓新的觀光客源走進花蓮，而大陸觀光客就是最主要必須爭取的重要客源。

傅崐萁最後表示，人要進來、貨要出去，過去非常多的農特產品沒有辦法進入大陸，希望這次能夠順利的把臺灣農特產品銷到大陸去，這也是對臺灣農民的保障，同時讓顧客走進臺灣，使中斷8年的兩岸交流能再次恢復，讓兩岸能夠春暖花開、讓臺灣的百工百業能夠順利振興起來，這些當然都是國會議員該有的責任。過去立法院組團赴越南參加臺商會成立是公務行程、日本參加國會交流是公務行程、WHA參訪等等，都是公務行程，這次到大陸去當然是對臺灣最重要的公務行程，必當全力推動兩岸大和平。此行不會耽誤立法院的任何議程，明天依然會甲動，面對任何挑戰都會承擔所有的責任，推動兩岸和平讓臺灣百工百業能夠順利的發展。雖然有那麼多雜音！但黎明前的黑暗總是最深邃的，再深的魔考都會承擔，臺灣人民愛好和平、自由，因此必當全力推動兩岸和平發展。