0403花蓮大地震，行政院明天將宣布「0403地震災後復原重建方案 」相關補貼等措施；黨主席賴清德會中呼籲，希望行政院公布後，大家能立即分享；此外，準副總統蕭美琴在5月13日率領黨工赴花蓮旅遊、振興觀光。

據轉述，賴清德會中提到，行政院宣布相關振興方案後，請大家協助分享擴散資訊，因為很多花蓮鄉親不知道，不論是去住親戚家、朋友家可以申請租金補貼，去住旅宿可以全額補貼，危樓貼黃單、紅單的也有補助，明天行政政院統一公佈後，大家能去分享。

此外，國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團訪問中國大陸之際，大陸國台辦27日表示，陸方願意向花蓮地震災區捐贈組合屋，將透過兩岸紅十字組織捐助。據轉述，會中有中常委提到，組合屋不符合花蓮需求，且組合屋已經過時，當年九二一大地震時，災民已經住過組合屋，後來檢討發現不僅不合用，後續還會產生很多問題。

他說，若花蓮真的家裡不能住的人，現在旅宿業者是可以消化這些數量的，且中央政府會有資金補貼，反而也可以解決災民就近就學、工作等問題；行政院公布後，副院長鄭文燦週末會去花蓮視察。

此外，花蓮大地震後，觀光業收入一落千丈，民進黨這次特別規劃員工旅遊，讓準副總統蕭美琴率領黨工去花蓮振興觀光，蕭美琴也在稍後直播節目宣布這項訊息，拋磚引玉。